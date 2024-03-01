洛阳举办“中华魂”主题教育活动 “十佳标兵”选拔赛

日前，市关工委、市教育局联合举办“中华魂”主题教育活动“十佳标兵”选拔赛，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，教育引导广大青少年厚植爱国情怀，传承红色基因，赓续红色血脉。

日前，市关工委、市教育局联合举办“中华魂”主题教育活动“十佳标兵”选拔赛，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，教育引导广大青少年厚植爱国情怀，传承红色基因，赓续红色血脉。 日前，市关工委、市教育局联合举办“中华魂”主题教育活动“十佳标兵”选拔赛，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，教育引导广大青少年厚植爱国情怀，传承红色基因，赓续红色血脉。 经各县区层层选拔推荐，此次共有37名选手参加选拔赛。选手们紧紧围绕主题，结合个人、家庭、学校、社会实际，以精彩的讲演歌颂对党、对祖国的热爱，展现了青少年昂扬向上的精神风貌。经角逐，刘宸铭、蒋晨曦、刘静林、常晏瑞、焦靖轶、郑博元、赵越、董晨阳、王怡萱、王轲瑶获评大赛“十佳标兵”。 市关工委执行主任王全乐，副主任邬晓芒、马东安、杨玉龙等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)