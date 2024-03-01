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事关“五一”假期校外培训 洛阳市教育局发布提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2024.04.29 23:29

　　今日，洛阳市教育局微信公众号发布消息，“五一”假期将至，家长要理性看待校外培训，自觉抵制违规培训，合理安排孩子假期学习生活。具体内容如下：

　　尊敬的家长朋友：

　　您好！

　　“五一”假期将至，建议广大家长理性看待校外培训，自觉抵制违规培训，合理安排孩子假期学习生活，不增加孩子的校外培训负担。

　　一、假期学科类培训均属违规行为

　　凡是在周末、寒暑假、节假日开展学科培训的机构(个人)均为违规培训，请广大家长主动拒绝参加，积极参与监督举报。

　　二、清醒认识违规培训存在的风险

　　注意安全，不要让孩子参加未经审批、资质不全的“黑班黑校”。无证无照或证照不全的培训机构很多存在建筑、设施、消防等方面的安全隐患，一旦发生事故，后果不堪设想。

　　三、审慎选择非学科培训

　　若确有需要参加非学科类校外培训的(主要涉及体育、音乐、美术、信息技术教育、劳动与技术教育等学习内容)，家长可通过教育部开发的“校外培训家长端”APP选择具备资质的校外培训机构，并通过APP进行选课缴费，资金将纳入监管账户，切勿把资金转入私人微信、支付宝等账户，以防止发生“退费难”“卷钱跑路”等问题。培训机构凡是一次性收费超过3个月或60个课时，或者一次性收费超过5000元的均属违规收费。

　　四、严查违规学科培训

　　假期期间，各级校外培训行业管理部门将严肃查处违法违规校外培训行为，规范其办学行为，严禁在职中小学教师有偿补课，畅通举报投诉渠道，广泛接受社会监督。如有线索，请广大学生和家长及时通过洛阳违规学科类培训“随手拍”、行业管理部门公布的举报电话或邮箱，向洛阳市或辖区校外培训管理部门投诉举报。对于违反相关法律法规及国家有关规定的培训行为，教育行政部门和其他有关部门将依法予以处罚。

　　家长朋友，教育是一项静待花开的事业，静待花开将清风徐来，拔苗助长将适得其反。让我们共同携手，同心、同向、同行，构建和谐教育环境，一起守护孩子健康快乐成长！

2024年4月30日

　　举报违规培训随手拍二维码

　　违规培训投诉举报电话
[ 责任编辑：崔利利 ]
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