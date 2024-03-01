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提醒！5月2日龙门石窟景区门票预约已满
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 龙门石窟景区 2024.04.29 19:58

　　今日，龙门石窟景区发布消息，目前，5月2日(假期第二天)龙门石窟景区门票预约已满。具体内容如下：

　　尊敬的游客，大家好：

　　龙门石窟景区实行门票预约游览制，所有游客(含享受优惠政策的游客及陪护人员)需提前实名预约景区门票，并按照预约时段入园参观，年票游客需持年票及预约二维码刷码入园，未预约，勿前往。

　　目前，5月2日(假期第二天)龙门石窟景区门票预约已满，5月1日、5月3日有少量余票已预约的游客请按照预约时段入园参观。尚未预约门票的游客请尽早预约5月4日及5月5日门票，或调整行程错峰出行。

　　请在龙门石窟景区官方微信、支付宝小程序、携程官方平台预约景区门票。购票成功后，无需换票，出示购票二维码即可扫码入园。

　　感谢您的理解与配合，祝广大市民游客游玩愉快！

　　详情请咨询：0379-65980972

龙门石窟景区

2024年4月29日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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