提醒！5月2日龙门石窟景区门票预约已满

今日，龙门石窟景区发布消息，目前，5月2日(假期第二天)龙门石窟景区门票预约已满。 今日，龙门石窟景区发布消息，目前，5月2日(假期第二天)龙门石窟景区门票预约已满。具体内容如下： 尊敬的游客，大家好： 龙门石窟景区实行门票预约游览制，所有游客(含享受优惠政策的游客及陪护人员)需提前实名预约景区门票，并按照预约时段入园参观，年票游客需持年票及预约二维码刷码入园，未预约，勿前往。 目前，5月2日(假期第二天)龙门石窟景区门票预约已满，5月1日、5月3日有少量余票。已预约的游客请按照预约时段入园参观。尚未预约门票的游客请尽早预约5月4日及5月5日门票，或调整行程错峰出行。 请在龙门石窟景区官方微信、支付宝小程序、携程官方平台预约景区门票。购票成功后，无需换票，出示购票二维码即可扫码入园。 感谢您的理解与配合，祝广大市民游客游玩愉快！ 详情请咨询：0379-65980972 龙门石窟景区 2024年4月29日 ⑥