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加速度！中航光电民机与工业互连产业园项目首栋厂房主体封顶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.29 17:02

　　机械轰隆作响，叉车来回穿梭，工人有序忙碌……4月29日，位于洛阳市洛龙区的中航光电民机与工业互连产业园施工现场，一派大干快上、争分夺秒的火热景象。

　　计划总投资16.98亿元的中航光电民机与工业互连产业园项目，是洛阳市2024年度首批确定的省级重点建设项目，计划建设厂房、门房和仓库等14个房建板块，总面积近18万平方米。

　　“项目开工以来，我们紧盯总体目标，倒排进度计划，保持满负运转。”承建该项目的中建三局项目负责人胡鹤介绍，眼下，项目日均在岗施工人员1000多人，各类施工机械数百台，各类建筑材料供应充足，多个作业面同步施工，在保障质量和安全的前提下，全力推进项目建设。

　　尤为一提的是，数天前，该项目首栋厂房实现主体封顶，距其地基开挖之日仅相隔60天，持续刷新施工建设“进度条”。眼下，第二栋厂房步入主体封顶冲刺阶段，其余作业面均按预定节点顺利推进，冲刺明年3月全面建成交付目标。

　　作为国内首家成功配套商用飞机的连接器供应商，中航光电积极为国产大飞机提供相关产品的配套与技术服务,多项产品相继获批进入商飞合格供应商目录。在通讯与工业方面，围绕持续推进“优民工程”战略，依托强大的产品技术转换能力，其在光伏储能、医疗设备、工业装备等新兴业务加大培育，产业规模效应加速释放。

　　中航光电相关负责人坦言，开建中航光电民机与工业互连产业园项目，既有企业挖潜拓新、扩能增效的现实需求，更是本土龙头企业强力助推洛阳光电产业链技术升级的使命与担当。

　　按照规划，该项目将引入先进的研发条件和生产线，致力于打造集高精尖互联技术研究、物流智能体系建设、新能源智能生产等功能为一体的综合性研发生产基地。达产后，可新增民机与工业互连产品4200余万套生产能力，进一步促进洛阳光电产业链向民机、新一代信息技术等战略新兴领域聚焦，全面提升产业核心竞争力和综合影响力，强力助推洛阳千亿级光电产业集群建设。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 崔海旺 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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