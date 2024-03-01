2024年高考时间公布 附各批次志愿填报时间

河南省教育厅网站发布《河南省教育厅关于做好2024年普通高等学校招生工作的通知》，我省高考科目设置为“3＋文科综合/理科综合”，全国统考将于6月7日、8日举行
河南省教育厅网站发布《河南省教育厅关于做好2024年普通高等学校招生工作的通知》，我省高考科目设置为“3＋文科综合/理科综合”，全国统考将于6月7日、8日举行
洛阳高三学生注意了！河南省教育厅网站今日发布《河南省教育厅关于做好2024年普通高等学校招生工作的通知》，我省高考科目设置为“3＋文科综合/理科综合”，全国统考将于6月7日、8日举行。具体安排如下：
考生志愿在网上填报，分三次进行：
6月26日8：00—28日18：00，填报：军队招飞、本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批、艺术本科提前批、对口招生(本、专科)志愿。
6月30日8：00—7月2日18：00，填报：艺术本科批、特殊类型招生、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿。
7月4日8：00—6日18：00，填报：专科提前批和高职高专批志愿。
河南省教育厅关于做好2024年普通高等学校招生工作的通知
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