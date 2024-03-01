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首届“伏牛山滑雪场杯”自行车公开赛精彩开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.27 18:42

　　27日，2024年洛阳市自行车联赛·石庙站暨第一届“伏牛山滑雪场杯”自行车公开赛在栾川县石庙镇精彩开赛。

　　本次比赛由中国自行车运动协会、洛阳市体育局、洛阳市体育总会、栾川县人民政府主办，洛阳市自行车运动协会、栾川县石庙镇人民政府、栾川县教育体育局承办，旨在贯彻落实全民健身和体育强国战略，深入推进体旅融合发展，提升当地“体育小镇”品牌形象，带动乡村旅游业发展，促进乡村振兴。

　　比赛设男子公路精英组、男子公路大众组、男子山地大师组、男子山地大众组、女子公路精英组5个组别项目，来自全国26个省份的534名专业选手和自行车爱好者报名参赛。本次比赛的起点位于石庙镇七姑沟口体育公园路口，终点位于伏牛山滑雪场景区游客服务中心，赛程为16公里，坡度落差将近700米。

　　当天上午，随着发令声响起，男子公路精英组比赛率先拉开战幕。选手们争先恐后冲出起点，沿着伏牛一号生态旅游公路奋力骑行，两侧秀美风光尽收眼底。经过近半个小时的角逐，处于第一集团位置的选手们陆续冲过终点，其中，来自HCRS车队的韩顺渊以28分10秒夺得冠军，力量盒子-LEM车队的胡甜甜以28分28秒获得亚军，HC-NSVE车队的杨千斌以28分38秒获得季军。

　　比赛为期两天，首个比赛日将进行3个项目，除了已经结束的男子公路精英组比赛之外，还将举行女子公路精英组、男子公路大众组项目比赛。28日将举行男子山地大师组、男子山地大众组项目比赛。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陈钢 李逢源 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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