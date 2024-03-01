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全市对台工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.27 08:19

　　昨日，全市对台工作会议召开，传达学习2024年对台工作会议、全省对台工作会议和市委常委会会议精神，部署相关工作。

　　市委常委、统战部部长韩治群出席会议并讲话。他指出，过去一年，全市对台工作积极作为、锐意进取，有序推动对台交流交往、经济合作、宣传和涉台教育等各项工作稳步开展。

　　韩治群强调，台湾问题事关祖国统一、民族复兴。要强化思想政治引领，坚决贯彻落实新时代党解决台湾问题的总体方略和党中央对台工作决策部署，坚定统一信心，保持战略定力，以实际行动捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。要深化洛台交流交往，充分发挥我市关公文化、姓氏文化等独特文化优势，开展形式多样的文化交流活动，丰富涉台宣传渠道，进一步扩大洛阳的知名度、美誉度，广泛争取台湾民心。要扩大对台经济合作，积极参与各类节会涉台经贸活动，做好在谈在建台资项目跟踪服务工作，依法维护台商台企合法权益，营造良好营商环境，带动更多台商台企来洛投资兴业。要提升对台工作合力，胸怀“国之大者”，强化部门协同，提升对台工作的前瞻性、系统性、精准性，确保对台各项工作落到实处，不断开创新时代全市对台工作新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 张晓杰 杜蕊蕊)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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