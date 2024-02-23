洛城暖如夏 本周最低气温明显上升

今天洛阳多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风转偏西风2级～3级，气温15℃～27℃。

今天洛阳多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风转偏西风2级～3级，气温15℃～27℃。 最近几天，天气晴好，温暖如夏。 省气象台预计，本周，暖热的天气还将在我省大部延续。同时，最低气温也明显上升，暖热感贯穿全天。 河南省森林火险气象等级预报，今起五天全省大部天气以晴或多云为主，与此同时，森林火险气象等级将逐渐升高，大家要注意户外用火安全，若在野外发现涉山涉林起火冒烟情况，要及时拨打12119或119报警。 市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市以多云天气为主。具体预报如下—— 今天：多云到阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏南风转偏西风2级～3级，气温15℃～27℃。 明天：晴天间多云，西北风4级左右，气温16℃～24℃。 24日(周三)：晴天转多云，气温10℃～26℃。 25日(周四)：多云，气温13℃～29℃。 26日(周五)：多云间晴天，气温15℃～30℃。 27日(周六)：多云，气温16℃～29℃。 28日(周日)：多云到阴天，气温17℃～28℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）