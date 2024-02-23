提醒！洛阳旅游年票线上办理服务暂停

刚刚，“洛阳旅游”微信公众号发布消息称，为优化洛阳市旅游年票线上办理环境，市旅游年票管理办公室于2024年4月17日0时至4月18日24时，对洛阳旅游年票信息管理系统进行维护。受此影响，旅游年票线上办理服务暂时关闭，如需办理年票，可到线下代售点办理。

刚刚，“洛阳旅游”微信公众号发布消息称，为优化洛阳市旅游年票线上办理环境，市旅游年票管理办公室于2024年4月17日0时至4月18日24时，对洛阳旅游年票信息管理系统进行维护。受此影响，旅游年票线上办理服务暂时关闭，如需办理年票，可到线下代售点办理。

在此期间，旅游年票的查询、使用等功能不受影响，洛阳旅游年票持卡用户可正常在开放的旅游年票景区刷卡入园。线上办理的年票，可在“洛阳旅游”微信公众号右下角菜单栏“年票指南”-“电子年票”中输入身份证号码查询出“电子年票二维码”使用。⑥