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全市经济运行工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.29 16:22

全市经济运行工作推进会召开
江凌讲话 徐衣显、杨骁参加

　　29日，全市经济运行工作推进会召开，认真落实省委书记楼阳生、省长王凯在全省各省辖市工作汇报会上的指示要求，总结全市一季度经济工作，分析当前经济运行中存在问题，研究部署下步重点工作。

　　市委书记江凌主持会议并讲话。市长徐衣显传达了各省辖市工作汇报会精神，对做好经济运行工作进行具体部署。市委副书记、政法委书记杨骁对做好信访突出问题化解工作进行安排部署。

　　会上，新安县、伊川县、宜阳县、栾川县、涧西区、西工区、洛龙区、偃师区、孟津区分别汇报一季度经济运行情况及二季度重点工作打算，其他县区作了书面汇报。市委常委、常务副市长张玉杰通报了各县区经济运行存在问题，并提出下步工作建议。

　　江凌指出，今年以来，全市上下认真贯彻落实中央和省委省政府部署要求，积极应对经济下行压力，持续抓好“三项重点工作”，重大项目加快建设，营商环境不断优化，转型步伐持续加快。同时要深刻认识到，当前经济运行仍面临不少困难和问题。各地各有关部门要正视问题、加强调度，深刻剖析经济指标背后的结构性问题，切实把经济运行监测调度具体到行业、到企业、到项目，千方百计解决企业发展和项目建设中存在的实际问题，多措并举做好“入库纳统”工作，保持经济运行在合理区间。要增强信心、保持定力，坚定不移走以创新引领发展之路，强化科技创新与产业创新深度融合，重塑产业格局，加快新旧动能转换；坚定不移凝心聚力抓产业，真正通过做强产业积蓄发展动能，实现制造强市、文旅富民；领导干部要加强对经济工作的领导，把更大精力放在抓产业上，深度研究工作，选准努力方向，善于抓重点、抓关键，扎扎实实推动产业发展取得更大成效。要把握政策、抢抓机遇，用足用好国家政策，加快推进增发国债项目实施，抓好项目开工和资金拨付，形成更多有效投资量和实物工作量；加快推进国有平台企业转型发展，做强产业投资运营功能，更好支撑高质量发展；抓好项目策划包装，积极向上对接，争取更多进入国家和省“大盘子”。要防范风险、守住底线，牢牢扛起“促一方发展、富一方百姓、保一方平安”重大责任，统筹做好防范化解政府债务风险、“三保”支出保障、信访突出问题专项整治、安全生产等工作，以高水平安全保障高质量发展。

　　就做好“五一”期间文旅服务保障工作，江凌强调，要深入开展文旅行业“小切口”整治提升，以良好形象迎接各方宾客。要加强景区安全管理，完善应急处置预案，有效应对客流高峰。要优化交通组织，紧盯重要区域，合理分流疏导，确保交通有序顺畅。要加强环境卫生整治，改善市容环境，提升停车、公厕等服务质量，提高游客满意度。要加强文旅市场监管，有效规范民宿、餐饮等重点领域市场秩序，着力提升洛阳城市形象和文旅消费环境。

　　王军、徐超文、陈功、牛刚、王国辉、楚国剑、李刚、仝宇鹏、王淑霞、何武周、赵振峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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