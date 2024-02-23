4月20日起，洛阳37路公交线路优化调整

今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为加强公交与地铁的接驳，同时方便乘客前往国花路公交停车场换乘其他公交线路，洛阳公交集团将于4月20日起，优化调整37路。
今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为加强公交与地铁的接驳，同时方便乘客前往国花路公交停车场换乘其他公交线路，洛阳公交集团将于4月20日起，优化调整37路。
今日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为加强公交与地铁的接驳，同时方便乘客前往国花路公交停车场换乘其他公交线路，洛阳公交集团将于4月20日起，优化调整37路，起点站由王城大道邙岭大道口南向东延长至国花路公交停车场，终点站由龙门大道关林路口向南延长至龙门大道伊洛路口(地铁2号线八里堂站)。票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。
去回程增设站位：国花路公交停车场、龙门大道伊洛路口
首末班时间：
国花路公交停车场 5:30—19:45，
龙门大道伊洛路口 6:30—20:50。⑥
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