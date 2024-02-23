洛阳市区牡丹园中晚开品种牡丹开放

目前，市区牡丹园中晚开品种牡丹开放，邙山牡丹园正值盛花期。

目前，市区牡丹园中晚开品种牡丹开放，邙山牡丹园正值盛花期。

●王城公园

全园共有520多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的50%，主要分布在牡丹仙子、甘棠洲、王城春早、月亮门、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有黄冠、长寿乐、杨贵妃、镰田锦、麟凤、春柳等；初开的牡丹品种有名望、八千代椿、七福神等。园内木香、棣棠，以及高山牡丹蓝月亮、霓虹焕彩、洛阳红、皇嘉门、绿幕隐玉等竞相绽放。

●中国国花园

全园共有430多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的40%，主要分布在东门内广场、二乔亭、国花台、丹辉园、唐风隋影广场等处。盛开的牡丹品种有名望、紫红殿、帝冠、日向、神乐狮子等；初开的牡丹品种有金阁、紫斑、芳纪等。园内二月兰、樱花等竞相绽放。

●隋唐城遗址植物园

全园共有550多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的50%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。盛开的牡丹品种有银丝贯顶、什样锦、新日月、浪花锦、胡红等；初开的牡丹品种有彤云夕照、圣代、陇原红、绿幕隐玉等。另外，千姿牡丹园内绣球荚蒾、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等正值盛花期。

●国家牡丹园

全园共有约600个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的58%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台、广场两侧、江南、西北牡丹收集区等处。盛开的牡丹品种有岛大臣、日月锦、岛锦、御所樱、如花似玉、青龙卧墨池等；初开的牡丹品种有豆绿、擎天粉、垂头蓝、软枝蓝、五洲红、肉芙蓉等。园内紫藤、海棠、丁香、棣棠、杜鹃、碧桃、樱花、紫荆等争奇斗艳。

●南山牡丹园

全园共有约90个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的23%，主要分布在九色花田、牡丹花海、花道、木栈道两侧等处。盛开的牡丹品种有姚黄、豆绿、绿香球、菱花湛露、雪映桃花、贵妃插翠等。另外，国际芍药区朱利伊莉、阿伦、红色魅力、迷你、美之碗、珊瑚魅力等20多个进口品种芍药陆续开放，园内的月季、海棠、樱花、梨花等竞相绽放。

●天香牡丹园

全园共有86个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧和园中心等处。盛开的牡丹品种有桃花飞雪、日暮、蓝宝石、锦帐芙蓉、葵花红、景玉、蓝芙蓉、紫蓝魁、朱砂垒、雨后风光、太阳、小蝴蝶、岛大臣、守重红、春红娇艳、晨红、胡红、姚黄、红宝石、花游等；初开的牡丹品种有冠世墨玉、璎珞宝珠、旭港、紫凤朝阳、酒醉杨妃、玉楼春、软玉温香等。园内晚樱、丁香、碧桃、北美海棠、梨花海棠等争奇斗艳。

●国际牡丹园

全园共有200多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的55%，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园、万芳园和二环路外侧等处。盛开的牡丹品种有东篱银菊、莲鹤、白王狮子、白妙、群乌、日向、花竞、梨园春、太阳等；初开的牡丹品种有岛大臣、花大臣、紫盘托桂、岛根圣代、宣阳门等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、玫瑰忍冬、碧桃、樱花等竞相绽放。

●神州牡丹园

全园共有500多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的53%，主要分布在国花坛、精品观赏区、天王台、二乔亭等处。盛开的牡丹品种有黑夫人、赛墨莲、莲鹤、脂红、烟绒紫、十八号、层叠多娇等；初开的牡丹品种有黑妞、黄冠、红辉狮子、白妙、红蔷薇、红梅飞雪等。园内棣棠、樱花、紫藤等争奇斗艳。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月16日