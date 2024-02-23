洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

司马光也是个花痴（请宋朝诗人来赏花）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.15 08:08

　　拿着来当今洛阳赏花的“穿越门票”，咱们已经邀请了《洛阳牡丹记》的作者欧阳修和安乐窝的主人邵雍，接下来这位也非请不可，他留给后世最宝贵的财富《资治通鉴》是在洛阳编成的；洛阳很有名的一句宣传语也是他的诗句：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”对，就是他，司马光。

　　在洛阳，簪一朵花又何妨

　　今年谷雨是4月19日，就在本周五。谚云：“谷雨三朝看牡丹。”在900多年前的北宋，司马光体验过，且有诗为证：“谷雨后来花更浓，前时已见玉玲珑。客来更说姚黄发，只在街西相第东。”前时与尧夫游西街，看了新出的白色千叶花，文潞公为其取名“玉玲珑”，这又听说姚黄开了，就在富弼宅东边的园夫张八家里，司马光喜上眉梢。

　　暮春三月，春天即将归去，但被这淅淅沥沥的小雨留住了，“小雨留春春未归，好花虽有恐行稀”，司马光赏花心情迫切，“劝君披取鱼蓑去，走看姚黄判湿衣”，判是甘愿的意思，衣服淋湿也乐意。

　　姚黄乃花中极品，连整日埋头修书的司马光都难掩喜爱之情，上清宫的姚黄开了，他也骑马去看。“芳菲触目已萧然，独著金衣奉老仙。若占上春先秀发，千花万卉不成妍。”亏得姚黄开花晚，要是它开得早，别的花哪还有机会出来争奇斗艳？

　　由此看来，司马光应该很喜欢花呀，可怎么听说过去……

　　公元1038年，司马光才20岁就一举高中进士甲科。闻喜宴上，宋仁宗赐花，大家都欢欢喜喜地簪花，司马光“独不戴花”，同榜进士告诉他：“君赐不可违。”他这才勉为其难簪了一朵。许是因为这件趣事颇能反映司马光的书生本色，史家竟郑重其事地将其写进了正史。可你看他在洛阳追花赏花的表现，分明也是个花痴嘛！

　　其实，司马光并非不爱花，他只是生性简朴，皇帝赐给进士的“宫花”乃金绢、金纸所制，太奢侈。司马光后来在《训俭示康》中说，“吾性不喜华靡，自为乳儿，长者加以金银华美之服，辄羞赧弃去之”，要不是怕违君命，他才不戴什么花。

　　到洛阳可就不一样了，司马光发现，“洛阳风俗重繁华，荷担樵夫亦戴花”。《邵氏闻见录》中记载，牡丹花开时，人们白天游园赏花，“抵暮游花市，以筠(音同云)笼卖花，虽贫者亦戴花饮酒相乐”。竹笼里的牡丹跟萝卜白菜一样不稀罕，簪一朵花又何妨？

　　要修书，得禁得住花的诱惑

　　公元1071年，宋神宗拗不过司马光，批准他到洛阳任西京留守司御史台。这是个闲职，司马光得以不问政事，潜心编著《资治通鉴》，在洛阳一住就是15年。

　　公元1073年，司马光在洛阳尊贤坊北关买了20亩地，经过精心设计，建成了一个集居住、读书、游乐功能于一体的园子，取名“独乐园”。此前带头出钱给邵雍买房子时，大家都以为司马光很富有吧？北宋文官确实不差钱，皇帝赏赐也多，但司马光捐的捐，送的送，轮到自个儿花钱盖房子，就小气得很。

　　李格非在《洛阳名园记》中说独乐园“卑小”，没法跟别的园子相提并论，“其曰读书堂者，数十椽屋。浇花亭者，益小。弄水种竹轩者，尤小。曰见山台者，髙不过寻丈……”王拱辰奢侈，在洛盖房“中堂起屋三层”，临风赏景；司马光则“穿地丈余”挖“地下室”，穴居避暑，洛阳人戏曰：“王家钻天，司马家入地。”但人们还是欣慕独乐园，皆因司马光之名。

　　独乐园里也种有牡丹，但远远满足不了司马光的赏花需求。天王院花园子地处宣风坊的安国寺旧址，离安乐窝不远，司马光应常与邵雍相约到此赏花，其园中无水池亭台，“独有牡丹数十万本”，当时的洛阳“凡园皆植牡丹，而独名此曰花园子”，这里是公认的赏花胜地。每逢花开时节，天王院花园子里赏花者甚众，丝竹管弦，热闹非凡。司马光来了不止一次，他在《又和安国寺及诸园赏牡丹》一诗中说：“洛邑牡丹天下最，西南土沃得春多。一城奇品推安国，四面名园接月波。”

　　编著《资治通鉴》须埋头专注，司马光却禁不住花的诱惑，当时，“文潞公守洛，携妓行春”，司马光受邀同行。一天，众人逛到独乐园，园吏对着司马光叹息，还毫不客气地说：“您一出去就是数十日，不但园里春色都老了，而且您也不曾看一行书……”司马光深感惭愧，发誓再也不出去耍了，以后有人邀请他，他就搬出园吏的话谢绝人家。

　　人不出门，不耽误送花出门。有一年，邵雍收到了司马光派人送来的牡丹，写了首诗道谢：“霜台(指司马光)何处得奇葩，分送天津小隐家。初讶山妻忽惊走，寻常只惯插葵花。”在洛阳待久了，曾经不簪花的人也懂浪漫了！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    他的肺如蜂窝，元凶竟是......
    他的肺如蜂窝，元凶竟是......
    他的肺如蜂窝，元凶竟是......
        “小病不治、大病难医，有病真不能硬抗啊！”51岁的林先生语重心长地对来探望他的老伙计说道。
  • ·糖尿病人伤口愈合慢，怎么办？
  • ·网红减肥药真的能减肥吗？
  • ·健康快讯：河科大二附院开设睡眠呼吸障碍门诊
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳获批首部“多规合一”总体规划
  • 4月16日开始报名！洛龙区公开招聘公益...
  • 游乡村观黄河 亲自然享生活【组图】
  • 风情独特！洛阳又一牡丹珍品“楼兰美...
  • 洛阳开通“国安号”公交专线
  • 【古都夜八点】观夜演看夜景 夜游龙门...
  • 【古都夜八点】夜游中轴线 感受隋唐盛景
  • 洛阳北郊机场迎来旅客高峰日
  • 沉浸式体验！来洛阳博物馆邂逅“牡丹...
  • “河洛欢歌·广场文化月”活动让群众乐...
    		•
    百姓呼声
    玄武门大街涉及小区路段计划安装声屏障
    芳林路小学强制学生中午把书包背回家？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    光影牡丹

    雨后牡丹

    王城公园赏牡丹

    花魁
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605