司马光也是个花痴（请宋朝诗人来赏花）

拿着来当今洛阳赏花的“穿越门票”，咱们已经邀请了《洛阳牡丹记》的作者欧阳修和安乐窝的主人邵雍，接下来这位也非请不可，他留给后世最宝贵的财富《资治通鉴》是在洛阳编成的；洛阳很有名的一句宣传语也是他的诗句：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”对，就是他，司马光。

拿着来当今洛阳赏花的“穿越门票”，咱们已经邀请了《洛阳牡丹记》的作者欧阳修和安乐窝的主人邵雍，接下来这位也非请不可，他留给后世最宝贵的财富《资治通鉴》是在洛阳编成的；洛阳很有名的一句宣传语也是他的诗句：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”对，就是他，司马光。

在洛阳，簪一朵花又何妨

今年谷雨是4月19日，就在本周五。谚云：“谷雨三朝看牡丹。”在900多年前的北宋，司马光体验过，且有诗为证：“谷雨后来花更浓，前时已见玉玲珑。客来更说姚黄发，只在街西相第东。”前时与尧夫游西街，看了新出的白色千叶花，文潞公为其取名“玉玲珑”，这又听说姚黄开了，就在富弼宅东边的园夫张八家里，司马光喜上眉梢。

暮春三月，春天即将归去，但被这淅淅沥沥的小雨留住了，“小雨留春春未归，好花虽有恐行稀”，司马光赏花心情迫切，“劝君披取鱼蓑去，走看姚黄判湿衣”，判是甘愿的意思，衣服淋湿也乐意。

姚黄乃花中极品，连整日埋头修书的司马光都难掩喜爱之情，上清宫的姚黄开了，他也骑马去看。“芳菲触目已萧然，独著金衣奉老仙。若占上春先秀发，千花万卉不成妍。”亏得姚黄开花晚，要是它开得早，别的花哪还有机会出来争奇斗艳？

由此看来，司马光应该很喜欢花呀，可怎么听说过去……

公元1038年，司马光才20岁就一举高中进士甲科。闻喜宴上，宋仁宗赐花，大家都欢欢喜喜地簪花，司马光“独不戴花”，同榜进士告诉他：“君赐不可违。”他这才勉为其难簪了一朵。许是因为这件趣事颇能反映司马光的书生本色，史家竟郑重其事地将其写进了正史。可你看他在洛阳追花赏花的表现，分明也是个花痴嘛！

其实，司马光并非不爱花，他只是生性简朴，皇帝赐给进士的“宫花”乃金绢、金纸所制，太奢侈。司马光后来在《训俭示康》中说，“吾性不喜华靡，自为乳儿，长者加以金银华美之服，辄羞赧弃去之”，要不是怕违君命，他才不戴什么花。

到洛阳可就不一样了，司马光发现，“洛阳风俗重繁华，荷担樵夫亦戴花”。《邵氏闻见录》中记载，牡丹花开时，人们白天游园赏花，“抵暮游花市，以筠(音同云)笼卖花，虽贫者亦戴花饮酒相乐”。竹笼里的牡丹跟萝卜白菜一样不稀罕，簪一朵花又何妨？

要修书，得禁得住花的诱惑

公元1071年，宋神宗拗不过司马光，批准他到洛阳任西京留守司御史台。这是个闲职，司马光得以不问政事，潜心编著《资治通鉴》，在洛阳一住就是15年。

公元1073年，司马光在洛阳尊贤坊北关买了20亩地，经过精心设计，建成了一个集居住、读书、游乐功能于一体的园子，取名“独乐园”。此前带头出钱给邵雍买房子时，大家都以为司马光很富有吧？北宋文官确实不差钱，皇帝赏赐也多，但司马光捐的捐，送的送，轮到自个儿花钱盖房子，就小气得很。

李格非在《洛阳名园记》中说独乐园“卑小”，没法跟别的园子相提并论，“其曰读书堂者，数十椽屋。浇花亭者，益小。弄水种竹轩者，尤小。曰见山台者，髙不过寻丈……”王拱辰奢侈，在洛盖房“中堂起屋三层”，临风赏景；司马光则“穿地丈余”挖“地下室”，穴居避暑，洛阳人戏曰：“王家钻天，司马家入地。”但人们还是欣慕独乐园，皆因司马光之名。

独乐园里也种有牡丹，但远远满足不了司马光的赏花需求。天王院花园子地处宣风坊的安国寺旧址，离安乐窝不远，司马光应常与邵雍相约到此赏花，其园中无水池亭台，“独有牡丹数十万本”，当时的洛阳“凡园皆植牡丹，而独名此曰花园子”，这里是公认的赏花胜地。每逢花开时节，天王院花园子里赏花者甚众，丝竹管弦，热闹非凡。司马光来了不止一次，他在《又和安国寺及诸园赏牡丹》一诗中说：“洛邑牡丹天下最，西南土沃得春多。一城奇品推安国，四面名园接月波。”

编著《资治通鉴》须埋头专注，司马光却禁不住花的诱惑，当时，“文潞公守洛，携妓行春”，司马光受邀同行。一天，众人逛到独乐园，园吏对着司马光叹息，还毫不客气地说：“您一出去就是数十日，不但园里春色都老了，而且您也不曾看一行书……”司马光深感惭愧，发誓再也不出去耍了，以后有人邀请他，他就搬出园吏的话谢绝人家。

人不出门，不耽误送花出门。有一年，邵雍收到了司马光派人送来的牡丹，写了首诗道谢：“霜台(指司马光)何处得奇葩，分送天津小隐家。初讶山妻忽惊走，寻常只惯插葵花。”在洛阳待久了，曾经不簪花的人也懂浪漫了！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）