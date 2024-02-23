深化“最小共治单元”建设 建设更高水平平安洛阳

12日下午，洛阳市“最小共治单元”工作总结大会暨深化牡丹义警服务第41届中国洛阳牡丹文化节活动仪式在周王城广场举行。

12日下午，洛阳市“最小共治单元”工作总结大会暨深化牡丹义警服务第41届中国洛阳牡丹文化节活动仪式在周王城广场举行。

去年以来，洛阳市按照“群防群治、群宣群教”要求，不断丰富“牡丹义警”内涵载体，创新建成以3户联防为主体的“最小共治单元”4424个，覆盖全市酒吧娱乐场所、景区、学校、医院、大型商超等重要场所，化解矛盾纠纷数千起，协助公安机关处理警情270余起，为全市社会治安大局稳定作出了积极贡献。

根据部署，全市各县区将坚持党委统筹、公安主导、部门协作，深化“最小共治单元”建设，持续优化运行机制，着力构建“权责明晰、奖惩分明、分工负责、齐抓共管”的基层共治格局；统一装备器材配备标准，建立专业培训、拉动演练、比武竞赛等工作机制，进一步提升防范处置突发事件的能力；探索实施保障政策举措，激发“最小共治单元”成员工作热情，带动身边更多群众参与群防群治工作；加强对“最小共治单元”建设、运行及作用发挥情况考核考评，以评促建、以建护稳，共同推进更高水平平安洛阳建设。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰 文/图)