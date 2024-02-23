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当前主要抓好“四件事”——三论推动文明创建和城市提质工作不断取得新成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.12 08:18

　　牵牛要牵牛鼻子，“城长”要抓关键点。

　　近日举行的2024年全市高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，对做好城市提质这项全局性重点工作作出全新部署。秉承“以重点突破带动全局跃升”的思维理念，市委书记江凌强调当前尤其要抓好重点项目建设、城市微改造、社区共建共享和思想道德建设“四件事”，既彰显纵深推进城市提质的决心，也为我们下一步扭住关键、精准发力指明了方向。

　　花香蝶自来。当前，区域发展出现极化分化趋势，产业和人口向优势区域集中，一座城市只有提升功能品质，优秀的人才会愿意来创业生活，优质的产业才会接踵而至。可以说，推进城市提质，既关乎你我的生活幸福感，也决定着城市的未来。

　　善于抓住关键、找准重点，是城市提质的重要方法。近年来，我市以“两建设、三改造”为重点，围绕重点谋划项目、推动工作，竭力推动城市实现颜值和气质之变。综观今日洛阳，洛阳十字高铁枢纽呼之欲出，栾卢高速拉近两地距离，玄武门大街横贯城区；298个邻里中心“提速”公共服务进社区，224个社区体育公园共绘“10分钟健身圈”，587个“老破小”变成“新家园”；金家街六大片区改造加快推进，隋唐洛阳城中轴线整体形象呼之欲出，西工小街等特色街区成为热门打卡地……一个个城市“质”变，让百姓获得感越来越强，对年轻人的吸引力越来越大，也助力文旅频频出圈、晋级“顶流”，抓重点抓出了成效和信心！

　　“入之愈深，其进愈难，而其见愈奇。”这次会议部署抓好“四件事”，进一步明确了现阶段重点“抓什么、怎么抓”，在变与不变中扩大了洛阳品质焕新的想象空间。

　　正如在重点项目建设上，尽管我们现在拥有机场、高铁、高速公路、高架和地铁，但其辐射能级、便利指数与副中心城市地位都还不够匹配，特别是新文旅出圈后，一来高峰期拥堵的短板被放大，受内外交通运力限制，“泼天流量”难以接稳；二来“点”上人气火爆、“面”上冷热不均，有的“吃不下”，有的“不够吃”，消费“留量”难尽如人意。加码重大基础设施建设，完善“快进快出”的快速路网体系，同时加快打造“1+3”高品质古都文化体验区，抓好城区重点片区改造，才能更好地把“点”的引流转化为“面”的提升，推动“景区游”转向“城市游”。

　　同样，在城市微改造上，当城市由“大投入开发”转入“精细化发展”，过“紧日子”成为常态，推进老旧小区、特色街区和市政道路改造升级势在必行，也大有可为，只要多花心思去谋划推进，就完全能以“小切口”撬动“大变化”。在社区共建共享上，邻里中心和社区体育公园建成后，如果不做好运营，必难以持久。抓好运营，发展好群众自治、自乐、志愿组织，提升社区自治能力，将增强群众家门口的获得感。在思想道德建设上，人的素质提升是品质之城最基本的支撑。抓好社区创建，推动家校社协同育人，推动文艺繁荣发展，可以让城市品质与人的素质同生共长……于关键处落子，从重点处突破，城市提质就能提到点子上、提出品质来。

　　“看准了就抓紧干！”树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，紧紧扭住市委部署的这“四件事”，一件一件干、干必干出彩，持续发力城市提质，我们定能捧出一个让洛阳人民更加骄傲的新洛阳！（洛平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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