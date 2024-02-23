昼夜温差大，早晚要“捂”！周末洛阳将迎阵雨或雷阵雨

今日洛阳晴天间多云，气温13℃～27℃。 这两天，随着冷空气的远离，不少地方迎来“火箭式升温”。不过，这种“超前暖热”在这个双休日将中断。今日，新疆北部率先降温，从明日开始，北方其他地方也会陆续降温。 目前，气温起伏明显，建议大家关注天气预报，采用洋葱式穿衣法，根据环境温度增减衣服。同时，穿衣不仅要看最高气温，还要看最低气温，当昼夜温差大于10℃时，早晚还需“捂一捂”。 市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流控制，我市天气晴好，气温较高。明日傍晚到夜里，我市受高空低槽东移影响，有阵雨或雷阵雨。18日，受高空低槽及中低层切变线北抬的共同影响，我市有一次较明显的降水过程。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，气温13℃～27℃。 明日：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，气温14℃～28℃。 14日(周日)：多云，有分散性阵雨或雷阵雨，气温16℃～26℃。 15日(周一)：晴天间多云，气温15℃～28℃。 16日(周二)：多云，气温14℃～26℃。 17日(周三)：多云，气温15℃～26℃。 18日(周四)：多云到阴天转小到中雨，气温16℃～25℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)