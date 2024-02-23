洛阳部署开展全民国家安全教育日系列宣传活动

近日，我市部署开展“4·15”全民国家安全教育日系列宣传活动，进一步增强全民国家安全意识，为高质量发展筑起更加牢固的国家安全人民防线。

近日，我市部署开展“4·15”全民国家安全教育日系列宣传活动，进一步增强全民国家安全意识，为高质量发展筑起更加牢固的国家安全人民防线。 近日，我市部署开展“4·15”全民国家安全教育日系列宣传活动，进一步增强全民国家安全意识，为高质量发展筑起更加牢固的国家安全人民防线。 今年4月15日是第9个全民国家安全教育日，主题为“总体国家安全观·创新引领10周年”。根据部署，我市将把国家安全宣传教育与思想武装统一、与发展建设协同，推进宣传教育进中心组，依托主题党日、主题团日、主题队日等，组织开展国家安全宣传教育主题活动。 活动期间，我市将多措并举、创新形式，将国家安全宣传教育融入各领域各环节，按照“多角度、全方位、立体式、全覆盖”要求，采取线上线下相结合的形式，开展宣传教育进学校、进企业、进社区、进农村等“七进”活动，开展线上答题竞赛、“新时代总体国家安全”标语征集大赛、“新时代总体国家安全随手拍”图片征集大赛等群众参与性强的活动，增强宣传教育针对性、实效性，教育引导广大干部群众自觉维护国家安全。 同时，我市将发动各地各单位开展一系列有特色、接地气、群众喜闻乐见的国家安全宣传教育活动，打造一批具有洛阳特色的“县县有亮点、乡村有行动”宣传教育活动，用好公共资源，拓展广场、公园、博物馆等公共场所宣传功能，在交通枢纽、景区、医院等人员密集场所张贴悬挂宣传标语、公益海报，播放视频等，推动国家安全教育全覆盖，营造“国家安全、人人有责”浓厚氛围，凝聚维护国家安全的强大合力。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王志强）