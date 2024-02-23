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把好的探索与经验坚持下去——一论推动文明创建和城市提质工作不断取得新成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.04.07 08:19

　　提升城市功能品质，洛阳一直在路上！

　　走进洛龙，看宝龙特色商业街区如何变身时尚、年轻、潮流化的休闲消费新空间；前往涧西，看石化新区家属院何以在老旧小区改造和邻里中心建设上出新出彩；奔赴西工，看西工小街怎样打造景区、街区、社区“三区合一”的“行浸式”文商旅融合步行街……日前，我市举行2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会，上午观摩中，一路走、一路听、一路看，见证城市品质之变；下午会议上，既总结成绩与不足，也作动员和部署，力推城市提质工作迈上新台阶。

　　今年是市委将“城市提质”明确为全市全局性重点工作，并以“351”工作举措为抓手全力推进的第三个年头。两年多来，秉承“让城市更出彩、让百姓更幸福”的目标，各城区以文明城市创建为统领，咬定“两建设、三改造”阶段性重点工作，在推进城市提质上做了大量工作，取得了显著成效。肉眼可见的，是永泰门、玄武门、天街遗址保护展示工程和洛阳版“城市外滩”即城市阳台项目的呼之欲出，是满足群众医疗养老、健身休闲等多元生活需求的邻里中心、社区体育公园遍布家门口，是7所现代化高中、2个国家区域医疗中心“照进现实”带来的功能跃升……一步一个脚印，一年一个台阶，一个让洛阳人更加骄傲的洛阳跃然眼前。

　　“在实践中，我们形成了一系列思路举措和思想共识。”面对经济下行、财政吃紧的现实压力，取得这样的成绩尤为不易。总结背后经验，这次会议特别提出了三个方面，即以做强社区服务提升群众获得感、以发展新文旅激发城市活力、以市场化思维谋划项目，为我们推进城市提质工作提供了新的遵循。

　　诚然，咱们老百姓生活半径有限，比起城市里的大变化，更在意生活中的“小确幸”，比如家门口有没有好学校、好医院，小区内是否有便捷的电梯、充足的车位，就近健身有没有好去处，养老有没有好服务，等等。这些对我们来说更现实、更迫切，推动公共服务进社区带来的获得感当然也更实在、更真切。再者，今天我们推进城市提质，不是为提质而提质，而是坚持城市提质和城市经济一体谋划推进，城市经济发展了，才能激发消费潜力、促进就业创业、吸引年轻人口集聚，带动城市功能品质提升。而火爆出圈的洛阳新文旅，为城市带来了旺盛人气与活力，实现了“一业兴百业”，无疑是我们以城市经济带动城市提质的好路子。最后，以市场化思维谋划项目，就是精准对接市场需求，就是有效防范债务风险，就能让项目更有生命力、让城市提质更可持续。从邻里中心运营到城市阳台建设，我市很多项目都印证了这一点。

　　“鞋合不合适，只有脚知道。”这三方面经验，既是我们的有效实践，也是我们在实践中探索出的有益经验，必须很好地坚持下去。具体到当下，就需要我们建好用好邻里中心、社区体育公园等载体，大力推动公共服务进社区，就近为社区居民提供服务；需要我们依托洛阳丰富的历史文化资源，坚持把新文旅作为有效抓手，切实把准城市经济“新密码”，保持城市经济活跃度；需要我们坚持运营前置，把市场化思维贯穿始终。

　　路子选对了，就要坚持走下去。把有益探索与经验坚持好，保持定力、久久为功，走好具有洛阳特色的城市提质之路，我们定能“提”出一个更有质感、更不一般的洛阳。(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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