近期洛阳以多云天气为主 气温缓慢回升

今日洛阳阴天到多云，偏东风2级～3级，气温12℃～23℃。 迟日江山丽，春风花草香。刚刚过去的清明假期，许多市民走出家门，享受春日好时光。 省气象台预计，从今日起，全省大部分地区持续升温，最高气温“2”字头成为常态。干燥与升温相伴而行，近期我省森林火险等级会逐步升高，您在踏青时要增强防火意识。 市气象台根据最新气象资料分析，本周高空多短波槽活动，受其影响，我市以多云天气为主，气温缓慢回升。 最近几天天气预报 今日：阴天到多云，偏东风2级～3级，气温12℃～23℃。 明日：晴天到多云，偏东风2级～3级，气温11℃～25℃。 9日(周二)：多云到阴天，气温13℃～22℃。 10日(周三)：阴天到多云，气温13℃～21℃。 11日(周四)：多云转阴天，气温12℃～26℃。 12日(周五)：多云，气温14℃～26℃。 13日(周六)：多云转阴天，夜里转小雨，气温15℃～27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）