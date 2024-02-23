未来一周 洛阳气温缓慢回升

今日多云间晴天，偏东风2级～3级，气温8℃～17℃。 今天是清明节。春天，万物生长，虽不如夏日热烈奔放，却恰好契合了节日素雅的氛围。 省气象台预计，今明两天全省大部分地区降水停止转多云，仅南部地区仍有零星小雨出现。6日降水停止，天气转晴，气温回升，多地最高气温重归20℃以上，北部部分地区最高气温接近25℃，整体天气情况有利于外出游玩。 市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周无明显西南气流和冷空气活动，但多小波动东移，气温缓慢回升。 最近几天天气预报 今日：多云间晴天，偏东风2级～3级，气温8℃～17℃。 明日：多云，偏东风2级～3级，气温9℃～18℃。 6日(周六)：多云到晴天，气温9℃～22℃。 7日(周日)：晴天到多云，气温12℃～23℃。 8日(周一)：多云到晴天，气温11℃～24℃。 9日(周二)：多云到阴天转阵雨，气温12℃～23℃。 10日(周三)：多云，气温13℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）