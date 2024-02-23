精彩活动看点十足！国家牡丹园“焕新”迎客

看惯了“魏紫”“姚黄”等传统名品，您见过“荷包牡丹”“牡丹芍药远缘杂交系列”等新品种吗？

看惯了“魏紫”“姚黄”等传统名品，您见过“荷包牡丹”“牡丹芍药远缘杂交系列”等新品种吗？

在洛阳众多牡丹观赏园中，国家牡丹园是唯一以国家名义命名的花卉专类园，也是世界上收集牡丹品种最多的牡丹基因库，以其种质资源之全、科研实力之强、花期之长而闻名。

随着第41届牡丹文化节开幕，国家牡丹园全面完成提升改造，盛装开园迎客。在园林景观提升、游园服务升级的基础上，国家牡丹园还将举办“古埙音乐会”“音诗会”“国风旗袍秀”“少年合唱团音乐会”等文化活动，让游客沉浸牡丹花海，感受古风雅韵。

【高颜值】营造主题花境 增植晚开牡丹

作为国家牡丹基因库，国家牡丹园在400亩的园区内，收集引进国内外牡丹品种1365份，栽植牡丹20余万株，以植物活体的形式，汇聚了中原、西北、西南、江南四大牡丹种群以及国外牡丹种群，品类丰富、蔚为大观。

因坐落在邙山之上，国家牡丹园花期较之于中心城市的牡丹园要更长。今年，国家牡丹园围绕新文旅发展理念，按照“科研高地、晚开名园”定位，对牡丹园进行了全方位提升。

●牡丹增植。全园增植国外品种、紫斑牡丹等晚开牡丹6000株，套种早开芍药650株，提升园林绿化1800平方米，让游客畅游牡丹花海。

●营造花境。运用多种园林造景手法，打造5处时尚、精巧、典雅的艺术花境，营造出花团锦簇、错落有致的观赏效果。

●设施提升。拆除绿篱护栏，搭设赏花栈道，提升牡丹仙子广场，增设“凤鸣宝花”石刻景观等打卡点，方便游客近距离观赏牡丹之美。