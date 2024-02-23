中雨！大雨！洛阳将迎来阴雨天气

双休天天气晴好，从下周一开始，晴好天气将转为阴雨。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内洛阳市以晴好天气为主，气温较高；4月2日前后受西南气流和冷空气的共同影响，有一次降水天气过程。

今天，你穿短袖了吗？河南省气象台统计，今天(29日)8时至17时，河南省最高气温前三名的县(市)区为：南阳市淅川县31.6℃，洛阳市伊川县31.5℃，南阳市西峡县31.1℃。

双休天天气晴好，从下周一开始，晴好天气将转为阴雨。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内洛阳市以晴好天气为主，气温较高；4月2日前后受西南气流和冷空气的共同影响，有一次降水天气过程。

具体预报如下：

今天夜里：晴天间多云。

30日(周六)：晴天间多云，偏南风2～3级转东北风3～4级，气温13℃～24℃。

31日(周日)：晴天到多云，东南风2～3级，气温11℃～26℃。

4月1日(周一)：多云转阴天有小雨，部分地区有中雨，东北风3～4级，气温13℃～23℃。

4月2日(周二)：阴天有中雨，局地大雨，气温12℃～16℃。

4月3日(周三)：小雨转多云，气温10℃～17℃。

4月4日(周四·清明节)：多云，气温7℃～16℃。

4月5日(周五)：多云间阴天，气温8℃～20℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）