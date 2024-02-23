刚刚，洛阳周公庙博物馆微信公众号发布消息称，4月1日至5月5日，洛阳周公庙博物馆周一不闭馆，每天9:00-17:00(16:30停止入馆)正常开放。其中周五、周六延时开放至20:00(19:30停止入馆)。

刚刚，洛阳周公庙博物馆微信公众号发布消息称，4月1日至5月5日，洛阳周公庙博物馆周一不闭馆，每天9:00-17:00(16:30停止入馆)正常开放。其中周五、周六延时开放至20:00(19:30停止入馆)。 刚刚，洛阳周公庙博物馆微信公众号发布消息称，4月1日至5月5日，洛阳周公庙博物馆周一不闭馆，每天9:00-17:00(16:30停止入馆)正常开放。其中周五、周六延时开放至20:00(19:30停止入馆)。具体内容如下： 洛阳周公庙博物馆开放公告 尊敬的观众朋友： 为迎接中国洛阳第四十一届牡丹文化节，丰富群众文化生活，充分发挥博物馆文化服务功能，秉承当好东道主，增辉洛阳城的理念，自4月1日起增加夜间开放，具体公告如下： 一、开放时间： 自2024年4月1日至5月5日，周一不闭馆，每天9:00-17:00(16:30停止入馆)正常开放。其中周五、周六延时开放至20:00(19:30停止入馆)。 二、开放参观区域： 夜间开放展示洛阳周公庙博物馆《先祖堂》展厅。 三、参观预约方式： 个人参观：请您携带好个人身份证件(一人一证)，在入口闸机处，识别个人身份证件后快速入馆。 团队预约：请在洛阳周公庙博物馆官网(公众服务—团队预约)或洛阳周公庙博物馆官方微信公众号(联系我们—团队预约)进行预约。 四、参观须知： 1、洛阳周公庙博物馆免费向公众开放。 2、参观人员凭身份证、外国人永久居留身份证、护照入馆。 3、中、小学生、残疾人、60岁以上老年人、优待证、“见义勇为”人员等持有效证件优先入馆参观。 4、酗酒者、衣冠不整者以及无行为能力或限制行为能力者无监护人陪伴的，谢绝入馆。 5、每天16：30开始，不提供人工讲解服务，观众可扫描微信语音导览。 6、自觉接受安检，严禁将易燃易爆、管制械具等危险品带入馆内。 7、爱护并正确使用公共设施，请勿触摸文物及展品。 8、自觉维护环境卫生，请勿丢弃杂物，请勿在馆内吸烟。 9、自觉遵守参观秩序，请勿大声喧哗追逐打闹。 咨询电话：0379—60176172。 洛阳周公庙博物馆 2024年3月29日 ⑥