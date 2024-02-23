洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

4月1日至5月5日，洛阳周公庙博物馆周一不闭馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳周公庙博物馆 2024.03.29 18:30

　　刚刚，洛阳周公庙博物馆微信公众号发布消息称，4月1日至5月5日，洛阳周公庙博物馆周一不闭馆，每天9:00-17:00(16:30停止入馆)正常开放。其中周五、周六延时开放至20:00(19:30停止入馆)。具体内容如下：

洛阳周公庙博物馆开放公告

　　尊敬的观众朋友：

　　为迎接中国洛阳第四十一届牡丹文化节，丰富群众文化生活，充分发挥博物馆文化服务功能，秉承当好东道主，增辉洛阳城的理念，自4月1日起增加夜间开放，具体公告如下：

　　一、开放时间：

　　自2024年4月1日至5月5日，周一不闭馆，每天9:00-17:00(16:30停止入馆)正常开放。其中周五、周六延时开放至20:00(19:30停止入馆)。

　　二、开放参观区域：

　　夜间开放展示洛阳周公庙博物馆《先祖堂》展厅。

　　三、参观预约方式：

　　个人参观：请您携带好个人身份证件(一人一证)，在入口闸机处，识别个人身份证件后快速入馆。

　　团队预约：请在洛阳周公庙博物馆官网(公众服务—团队预约)或洛阳周公庙博物馆官方微信公众号(联系我们—团队预约)进行预约。

　　四、参观须知：

　　1、洛阳周公庙博物馆免费向公众开放。

　　2、参观人员凭身份证、外国人永久居留身份证、护照入馆。

　　3、中、小学生、残疾人、60岁以上老年人、优待证、“见义勇为”人员等持有效证件优先入馆参观。

　　4、酗酒者、衣冠不整者以及无行为能力或限制行为能力者无监护人陪伴的，谢绝入馆。

　　5、每天16：30开始，不提供人工讲解服务，观众可扫描微信语音导览。

　　6、自觉接受安检，严禁将易燃易爆、管制械具等危险品带入馆内。

　　7、爱护并正确使用公共设施，请勿触摸文物及展品。

　　8、自觉维护环境卫生，请勿丢弃杂物，请勿在馆内吸烟。

　　9、自觉遵守参观秩序，请勿大声喧哗追逐打闹。

　　咨询电话：0379—60176172。

　　洛阳周公庙博物馆

　　2024年3月29日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
        近日，洛龙区58岁的蒋女士买了一篮草莓，清洗时，她的儿媳提醒说，草莓容易藏污纳垢，应该用果蔬净化器洗。
  • ·孩子居家雾化 家长需了解这些细节
  • ·减肥可以参考糖尿病食谱吃吗？
  • ·蛋白粉并非人人皆宜 是否补充因人而异
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 沁伊高速：穿山越岭筑通途
  • 同比增长28.9%！洛阳新能源汽车消费驶...
  • 注意！洛阳天气短期晴好 4月2日前后有...
  • 后续报道：双方协商达成共识 维修工退...
  • 今年洛阳65岁以上老年人及重点人群免...
  • 中国钛锆材料及高端装备发展高峰论坛...
  • 忙生产赶订单 冲刺首季开门红
  • 孟津区：同心协力谋发展 合作共赢谱新篇
  • 徐衣显对防汛抗旱等工作提出要求
  • 杨骁到栾川县调研产业发展、基层治理...
    		•
    百姓呼声
    河科大为何将校地共建的图书馆占为己有？
    缴纳契税后需缴纳维修基金才能享受补贴？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    樱花朵朵开

    云雀

    王城公园赏牡丹

    海棠花开 春意盎然
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605