4月1日至5月5日，洛阳博物馆开放夜场

刚刚，洛阳博物馆微信公众号发布消息，自2024年4月1日起至5月5日，洛阳博物馆周一至周日每晚增加夜场开放。
刚刚，洛阳博物馆微信公众号发布消息，自2024年4月1日起至5月5日，洛阳博物馆周一至周日每晚增加夜场开放。
刚刚，洛阳博物馆微信公众号发布消息，自2024年4月1日起至5月5日，洛阳博物馆周一至周日每晚增加夜场开放。具体内容如下：
洛阳博物馆夜场开放公告
亲爱的观众朋友们：
春风有信，花开有期。为丰富群众文化生活，助力第41届中国洛阳牡丹文化节，我馆自2024年4月1日至5月5日起增加夜场开放，取消周一例行闭馆。具体公告如下：
一、开放时间
自2024年4月1日起至5月5日，周一至周日每晚增加夜场开放，时间为17：00至21：00，20：30停止入馆。
二、预约及参观注意事项
1.因牡丹文化节期间参观人流量较大，请大家合理规划时间，避开高峰时段，错峰观展；提前三天通过洛阳博物馆微信公众号进行实名预约，凭身份证原件扫码入馆参观；
2.我馆安保人员将对来馆参观观众进行有序疏导，确保参观秩序；请积极配合馆内公共卫生工作，共同营造文明、清洁、舒适、安全的观览环境。
洛阳博物馆
2024年3月29日
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