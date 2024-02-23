洛阳全面部署供热“冬病夏治”工作

2023年—2024年采暖季供热工作已结束，2024年供热“冬病夏治”工作开始。

2023年—2024年采暖季供热工作已结束，2024年供热“冬病夏治”工作开始。

3月28日，洛阳市城市管理局召开会议，全面总结上一采暖季供热工作，并对2024年供热“冬病夏治”工作进行安排部署。

会议要求，各供热企业要聚焦热源、热网、换热站、热用户等，从硬件到软件，从管理到服务进行全方位全要素的谋划和统筹，合理优化布局，加快补齐供热短板，努力构建“一城一网、一网多源、互联互通”城市供热格局，打造安全稳定的供热体系，不断提升供热保障能力和服务水平。其中，对热源不足的县区，要优先解决热源问题；老旧小区无法建站的，要注重集散为整，对片区内距离相近、规模较小、分属不同小区的热力站进行归并整合，实施统一规划、设计、改造，提高能源的综合利用效率。

会议对今年“冬病夏治”工作进行全面部署。所谓“冬病”，是指在上一采暖季，供热运行期间暴露出来供热故障隐患，“夏治”即非采暖季对供热设备设施进行详细全面的维修维护、改造和保养，排除各种故障隐患，保障下一采暖季的供热质量。

会议要求，各供热企业要充分利用非供暖季“窗口期”，按照“早谋划、早实施、早完成”的原则，组织对供热风险隐患和居民供暖问题开展大排查、大整治。要建立台账，对供热管网配套设施进行升级改造，对热力站、隔压站等供热场站设施进行维护保养。

对于供暖季期间用户反映、供热系统运行中出现的故障，相关供热企业要对供热管网、供暖小区的一、二次网、换热站、补偿器等供热重要组成部分进行拉网式排查和“消缺处理”，彻底解决好用户反映的供热“疑难杂症”和供热设施“跑冒滴漏”等问题，确保每一段管网、热力站和阀门都处于“战备”状态。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）