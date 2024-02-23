数字底座更加坚实！洛阳城区全面实现5.5G RedCap物联网连续覆盖

近日，洛阳移动实现了城区及县城1804个2.6G+700M站点RedCap功能的全量部署。

近日，洛阳移动实现了城区及县城1804个2.6G+700M站点RedCap功能的全量部署，在洛阳市城区、县城实现了5.5G物联网室外连续覆盖、室内深度覆盖、垂直行业项目全面覆盖，标志着洛阳市迈入RedCap高低双频全覆盖的城市，为我市培育和发展新质生产力筑牢了坚实的数字底座。

2023年，工信部发布《关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知》，提出到2025年，5G RedCap产业综合能力显著提升，全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖，5G RedCap连接数实现千万级增长。

RedCap是5G NR的轻量级版本，在构建物联网新型基础设施、赋能传统产业转型升级、推动数字经济与实体经济深度融合等方面发挥积极作用。据网络性能全面评估结果显示，它继承了5G低时延、切片等原生优势，同时兼具低成本、低功耗、高速率等特点，在物联网(IoT)领域有巨大的应用潜力，为工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市、智能交通等领域的创新发展将提供强有力的网络支撑。

5G轻量化技术演进，将极大助力我市物联网低成本连接。2023年底，洛阳移动已联合电力行业、终端厂家率先完成了RedCap电力终端智能抄表的应用。通过将集中器终端接入更高容量、更广覆盖、更低时延、更多功能的5G物联网，实现了远程抄表时间精度更高，传输带宽更大、稳定性更强，从而让洛阳成为全省首个“RedCap电力应用”示范城市。

据了解，自2019年洛阳移动在我市开通第一个5G基站以来，率先建成覆盖全市城乡的5G网络、承建我市综合性工业互联网平台、构建云网深度融合的中部云谷算力中心、打造一批行业领先的5G标杆应用……在建设5G精品网络、加快5G研发创新、推动5G产业发展、深化5G场景应用等领域取得丰硕的成果，为新型工业化筑牢坚实数字底座，全方位助力洛阳打造数字经济发展新高地。

随着RedCap摄像头、穿戴/车载设备的进一步普及，下一步，洛阳移动将持续推进技术加速融入我市实体经济，广泛应用于数字文旅、智能家居、智慧城市、工业互联网等领域，提升企业的生产效率和管理水平，提高大众的生活便利，助力“智慧洛阳”建设加快落地。(左晓琳 李小科 王雨晨)