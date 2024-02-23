新安人大代表：用匠心打造品质 守初心为民履职

王干子是新安县正村镇许洼村人。他生在农村，长在农村，对村子对邻居有着深厚的情感，离家务工还时常想着家乡，为村里尽绵薄之力。听到村里乡贤返乡的号召，毅然回到了家乡，选择了家乡存在较大空白的家具行业，开启了创业之路。前期通过手工家具来积累经验和信誉，市场竞争力逐渐提高，企业发展蒸蒸日上，为村里群众服务的念头愈加强烈。

王干子是新安县正村镇许洼村人。他生在农村，长在农村，对村子对邻居有着深厚的情感，离家务工还时常想着家乡，为村里尽绵薄之力。听到村里乡贤返乡的号召，毅然回到了家乡，选择了家乡存在较大空白的家具行业，开启了创业之路。前期通过手工家具来积累经验和信誉，市场竞争力逐渐提高，企业发展蒸蒸日上，为村里群众服务的念头愈加强烈。

他是新安盛达家具的掌舵者，但更愿意说自己是个小木匠。在当选人大代表后，躬身投入到加强许洼村基础设施建设、提升环境整治水平和丰富文化娱乐活动等工作中。在村集体引领下，

大力推广“企业+合作社+农户”的农业规模化经营模式，带领村民们学习新的农业技术和经营理念，选准了以鲜食玉米和香菇种植的主导产业，其中鲜食玉米种植500余亩，香菇10万余棒，促使许洼村集体经济收入达20余万元，村集体经济增长显著。

他牢记人大代表的使命与担当，积极支持镇内扶贫助困公益事业的开展，连续三年为村内孤寡老人、困难群众捐款捐物数万余元。利用自身优势，为许洼困难群众办实事，帮助许洼村民实现就近务工120余人，使群众在家门口致富，展现了人大代表在就业困难群体帮扶方面的作用。

王干子表示，接下来将一如既往地为群众办好事、办实事、办身边事，倾注真情实感和实际行动，解决居民的“急难愁盼”，进一步增强许洼村民的获得感、安全感和幸福感。(谢艳艳 王春艳 王志阳)