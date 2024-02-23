新安人大代表：履职正当时 做好矛盾调解大文章

“感谢段博代表的细心调解，让我们能够顺利拿到地租款。”近日，五头镇人大代表联络站接到一起地租款矛盾纠纷案件，人大代表段博耐心调解，使得该矛盾纠纷及时化解。

“感谢段博代表的细心调解，让我们能够顺利拿到地租款。”近日，五头镇人大代表联络站接到一起地租款矛盾纠纷案件，人大代表段博耐心调解，使得该矛盾纠纷及时化解。

段博代表在接到群众求助：称养鸡场不支付村民集体分红。接到求助后，段博马上通过走访了解情况。

在听取双方当事人意见后，段博代表厘清了症结。矛盾双方因养殖场租金问题产生纠纷，养殖场用地属于村集体建设用地，原用地承包人在村民不知道情况下将养殖场转租孟某，且拒不支付村民集体分红，村民多次联系未果，便将此事反映给县镇人大代表段博。在初步了解情况后，段博代表及时安抚当事人，同时将此事反映给镇党委政府，请求协助对此事进行调查协调，镇矛调中心迅速参与此事调解，经过镇党委政府和段博代表的多方努力，分析利害关系地耐心劝说，双方终于协调一致，养殖场最终付清地租，矛盾顺利化解。

养殖场地租矛盾纠纷化解是五头镇人大代表成功化解群众矛盾的一个缩影。在五头镇，街坊邻里有矛盾，代表就耐心倾听、细致调查、及时化解。“让老百姓遇到问题能有地方‘找个说法’，发扬新时代‘枫桥经验’，争取做到‘小事不出村，大事不出镇’，切实把矛盾解决在萌芽状态、化解在基层。”五头镇人大主席肖颖说到。(胡梦婷)