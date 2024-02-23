新安人大代表：做群众身边的“金牌”代表

一大早，县人大代表、张村村党支部书记王站锋像往常一样，在村里转了起来，走村串户、走访群众，在宣传政策的同时，了解群众生产生活中的难题，帮助他们解难纾困。

一大早，县人大代表、张村村党支部书记王站锋像往常一样，在村里转了起来，走村串户、走访群众，在宣传政策的同时，了解群众生产生活中的难题，帮助他们解难纾困。

张村村位于新安县仓头镇南1.2公里，下辖五个自然村，属于仓头镇南部的中心村，人口众多，很多群众都居住在磁五仓公路沿线。2023年11月份，由于道路沿线安装的百余盏路灯年久失修，一到晚上就黑灯瞎火，啥都看不见，在路边文化广场跳广场舞的李大婶因此崴了2次脚，群众对此颇有意见。王站锋听说这件事后，立即行动，一边积极申报慈善会幸福家园项目，一边发动本村郭朝阳等在外乡贤筹措资金6万余元。于今年1月底，完成了全村路灯改造140盏，把传统路灯全部更换成了太阳能灯，又在村内主干道新装太阳能路灯100盏，不仅磁五仓线张村段实现了亮化，村内主干道庙张公路全线也实现了亮化，全村亮化总里程达13千米，晚上看着道路两旁温暖明亮的灯光，群众对王战峰竖起了大拇指，“这坏了这么长时间的路灯又亮了，王代表是真为大家办事啊！”

王站锋在担任村支书之前，一直从事着民调的工作。20多年来，多次被评为市、县优秀人民调解员，他还成立了自己的调解工作室。每当群众有困难时，他总会第一时间出现在群众跟前，想方设法为群众排忧解难。

2023年7月，在仓头镇曲墙村附近发生一起意外交通事故，伤及3个家庭，案情较为复杂。其中本村受伤较重的一方当事人郭某某一家面对突发情况一时无从着手，多次找到王站锋寻求帮助。王站锋在多方了解案情后，一方面稳定各当事人情绪，一方面联系本村“四官进村”的分包律师，结合专业法律工作人员的指导，掌握事故几方在本案中的责任，通过“情、理、法”相结合，经常熬到深夜12点，苦口婆心帮几方当事人分析各自的责任与权益，经过10余天的单独交谈、组团分析、举例佐证，终于使3家人与肇事方达成了调解意见，也为郭某某一家争取到了8万多的补偿，避免了事态的无序发展。看着各方当事人满意离开，王站锋露出了久违的笑容。

“群众利益无小事，作为人大代表，就应该带头踏踏实实为群众办实事，解决群众生产生活中遇到的烦心事、困难事，争当群众身边的‘金牌’代表，让党放心、让群众满意！”王站锋如是说。(张成龙 邓云云)