今日至3月31日 九洲池闭园

28日邂逅隋唐微信公众号发布公告称，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，给大家带来更好的出游及观赏体验，即日起，隋唐洛阳城九洲池景点将进行园区内部提升改造，暂时闭园至3月31日。

28日邂逅隋唐微信公众号发布公告称，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，给大家带来更好的出游及观赏体验，即日起，隋唐洛阳城九洲池景点将进行园区内部提升改造，暂时闭园至3月31日。

隋唐洛阳城景区公告

亲爱的游客朋友们：

为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，给大家带来更好的出游及观赏体验，即日起，隋唐洛阳城九洲池景点将进行园区内部提升改造，暂时闭园至3月31日。望大家相互转告，合理安排行程，由此给您带来的不便，我们深表歉意！应天门、明堂天堂正常营业，大家可前往参观游玩。

隋唐洛阳城景区感谢每一位朋友的陪伴与支持！您可关注景区公众号“邂逅隋唐”消息发布及时了解景区最新动态。

服务电话：

0379-65063201(应天门、九洲池)

0379-61109905(明堂天堂)

洛阳隋唐城运营管理有限公司

2024年3月28日

⑥