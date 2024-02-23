今日至3月31日 九洲池闭园

28日邂逅隋唐微信公众号发布公告称，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，给大家带来更好的出游及观赏体验，即日起，隋唐洛阳城九洲池景点将进行园区内部提升改造，暂时闭园至3月31日。
28日邂逅隋唐微信公众号发布公告称，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，给大家带来更好的出游及观赏体验，即日起，隋唐洛阳城九洲池景点将进行园区内部提升改造，暂时闭园至3月31日。
28日邂逅隋唐微信公众号发布公告称，为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，给大家带来更好的出游及观赏体验，即日起，隋唐洛阳城九洲池景点将进行园区内部提升改造，暂时闭园至3月31日。
隋唐洛阳城景区公告
亲爱的游客朋友们：
为迎接第41届中国洛阳牡丹文化节，给大家带来更好的出游及观赏体验，即日起，隋唐洛阳城九洲池景点将进行园区内部提升改造，暂时闭园至3月31日。望大家相互转告，合理安排行程，由此给您带来的不便，我们深表歉意！应天门、明堂天堂正常营业，大家可前往参观游玩。
隋唐洛阳城景区感谢每一位朋友的陪伴与支持！您可关注景区公众号“邂逅隋唐”消息发布及时了解景区最新动态。
服务电话：
0379-65063201(应天门、九洲池)
0379-61109905(明堂天堂)
洛阳隋唐城运营管理有限公司
2024年3月28日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605