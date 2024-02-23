洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“牡丹”绽放新品上！天久科技围绕创新加速推出新产品
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.29 08:36
企业生产车间

　　又是一年春好时，洛城处处姹紫嫣红，朵朵牡丹吐蕊绽放，也“开”在了洛阳天久科技有限公司的新产品上。

　　日前，随着多款自动化设备、机器人精准作业，一个个印着牡丹图案的新型高档炒锅在该公司接连下线。

　　除了提升美观度，依托企业自研的温度控制技术，锅体上的牡丹还会在温度升至160℃时暂时消失，提醒消费者放油；在温度下降后，牡丹则会重新在锅内“绽放”。

新型高档炒锅产品

　　作为天久科技面向国际市场重点推出的152款产品之一，该款炒锅在今年年初一经推出便大获好评，目前已成海外爆品，为企业带来真金白银的收益。

　　在牡丹炒锅和其他产品推动下，天久科技当前3条生产线马力全开，今年首月出口额达280万美元，同比增长31.5%，顺利实现产销“开门红”。

　　明灭之间的牡丹图案，显示出天久科技聚焦新质生产力积极突破的发展基因；走向国际的牡丹元素，更成为我市依托高水平对外开放加速重振洛阳辉煌的生动注脚。

　　“由于要对标全球市场，再加上近年欧盟持续调整厨具产品标准，尤其对食品接触、无塑包装、绿色制造等可持续领域的要求逐年提高，我们必须积极优化产品结构，加速技术升级迭代。创新早已成为企业发展的‘生命线’！”企业负责人侯跃峰坦言。

　　创新体现在各个方面。除了赋予牡丹更多内涵，作为一家集厨具研发、生产、销售于一体的出口型企业，天久科技今年以来还围绕高端化、智能化、绿色化持续发力，成效显著——

　　悬挂着“推动三大改造，提升生产效能”字样的横幅，企业新型智能生产线“跑”起来了。在智能厨具生产车间，一块金属圆片仅需几秒即变身为小巧精致的锅体，后续清洗、喷涂均不用人工操作，仅需少量工人参与包装环节，企业整体核心工序实现九成以上自动化覆盖。

　　充分释放节能空间，企业绿色光伏网络搭起来了。天久科技在全部厂房房顶共布置了3782块晶硅电池板，安装面积达27540平方米，预计年均发电量可达180万千瓦时，可为企业提供四成以上的“绿电动力”。

　　对标对表国际先进，企业高端化工作开展起来了。投资5000万元打造智能化、自动化生产线，企业已具备制造高端厨具的柔性化生产能力。天久科技当下正与多家世界500强企业实施联合开发，朝着无涂层不粘锅这一行业领先技术目标进行积极攻关。

　　目前订单饱满的企业，还围绕跨境电商发力，积极开拓北美、东南亚等市场。在重型运输车的轰鸣声中，更多带着创新芬芳的“洛阳创造”从这里驶向远方。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
    果蔬净化器真的有用吗
        近日，洛龙区58岁的蒋女士买了一篮草莓，清洗时，她的儿媳提醒说，草莓容易藏污纳垢，应该用果蔬净化器洗。
  • ·孩子居家雾化 家长需了解这些细节
  • ·减肥可以参考糖尿病食谱吃吗？
  • ·蛋白粉并非人人皆宜 是否补充因人而异
    • 花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 全市中小学校长座谈会召开
  • 隋唐洛阳城景区牡丹文化节系列活动即...
  • 洛阳交警发布2024年清明假期出行提示
  • 男子欲跳河轻生 民警和群众合力将其救下
  • 洛阳启动2024年度中原学者工作站申报
  • 2023年度省市级文明诚信市场和商户推...
  • 第41届中国洛阳牡丹文化节线上推介特...
  • 定制化招聘、“保姆级”服务…… 洛阳...
  • 同比增长28.9%！洛阳新能源汽车消费驶...
  • 沁伊高速：穿山越岭筑通途
    		•
    百姓呼声
    河科大为何将校地共建的图书馆占为己有？
    缴纳契税后需缴纳维修基金才能享受补贴？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    郁金香牡丹园

    云端之上

    隋唐牡丹初绽放

    海棠花开 春意盎然
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605