“牡丹”绽放新品上！天久科技围绕创新加速推出新产品

又是一年春好时，洛城处处姹紫嫣红，朵朵牡丹吐蕊绽放，也“开”在了洛阳天久科技有限公司的新产品上。

企业生产车间

又是一年春好时，洛城处处姹紫嫣红，朵朵牡丹吐蕊绽放，也“开”在了洛阳天久科技有限公司的新产品上。

日前，随着多款自动化设备、机器人精准作业，一个个印着牡丹图案的新型高档炒锅在该公司接连下线。

除了提升美观度，依托企业自研的温度控制技术，锅体上的牡丹还会在温度升至160℃时暂时消失，提醒消费者放油；在温度下降后，牡丹则会重新在锅内“绽放”。

新型高档炒锅产品

作为天久科技面向国际市场重点推出的152款产品之一，该款炒锅在今年年初一经推出便大获好评，目前已成海外爆品，为企业带来真金白银的收益。

在牡丹炒锅和其他产品推动下，天久科技当前3条生产线马力全开，今年首月出口额达280万美元，同比增长31.5%，顺利实现产销“开门红”。

明灭之间的牡丹图案，显示出天久科技聚焦新质生产力积极突破的发展基因；走向国际的牡丹元素，更成为我市依托高水平对外开放加速重振洛阳辉煌的生动注脚。

“由于要对标全球市场，再加上近年欧盟持续调整厨具产品标准，尤其对食品接触、无塑包装、绿色制造等可持续领域的要求逐年提高，我们必须积极优化产品结构，加速技术升级迭代。创新早已成为企业发展的‘生命线’！”企业负责人侯跃峰坦言。

创新体现在各个方面。除了赋予牡丹更多内涵，作为一家集厨具研发、生产、销售于一体的出口型企业，天久科技今年以来还围绕高端化、智能化、绿色化持续发力，成效显著——

悬挂着“推动三大改造，提升生产效能”字样的横幅，企业新型智能生产线“跑”起来了。在智能厨具生产车间，一块金属圆片仅需几秒即变身为小巧精致的锅体，后续清洗、喷涂均不用人工操作，仅需少量工人参与包装环节，企业整体核心工序实现九成以上自动化覆盖。

充分释放节能空间，企业绿色光伏网络搭起来了。天久科技在全部厂房房顶共布置了3782块晶硅电池板，安装面积达27540平方米，预计年均发电量可达180万千瓦时，可为企业提供四成以上的“绿电动力”。

对标对表国际先进，企业高端化工作开展起来了。投资5000万元打造智能化、自动化生产线，企业已具备制造高端厨具的柔性化生产能力。天久科技当下正与多家世界500强企业实施联合开发，朝着无涂层不粘锅这一行业领先技术目标进行积极攻关。

目前订单饱满的企业，还围绕跨境电商发力，积极开拓北美、东南亚等市场。在重型运输车的轰鸣声中，更多带着创新芬芳的“洛阳创造”从这里驶向远方。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 苟华云 文/图）