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孟津区：同心协力谋发展 合作共赢谱新篇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.29 08:32

　　近年来，孟津区深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，充分发挥统一战线重要法宝作用，围绕中心服务大局，创新工作方式方法，搭建沟通交流平台，奋力推动孟津统战工作迈上新台阶。

　　以政治引领为根本，推动条例落地见效。孟津区把《中国共产党统一战线工作条例》贯彻落实情况纳入区委区政府督查考核计划、全区各级党委(党组)理论学习中心组学习内容及区委党校教学内容，制订孟津区学习贯彻条例实施方案，同时明确各镇(街道)及各单位宣讲负责人，推动条例精神深入人心。

　　以凝聚共识为中心，夯实共同思想基础。孟津区先后开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”统战系统培训大会、党外知识分子培训班、“走进新时代，民企有作为”专题报告会等系列活动，引导党外人士坚定不移听党话、跟党走，筑牢“同心”之基。

　　以发挥作用为目的，同心助力社会发展。孟津区认真开展党外人士摸底工作，积极搭建平台载体，成立孟津区新的社会阶层人士联谊会及网络人士分会、律师行业分会，创建1个省级、4个市级、7个区级新的社会阶层人士实践创新基地。同时，通过专题协商、调研协商等模式，畅通党外代表人士建言献策渠道，实现诤言良策高频落地。

　　下一步，孟津区将持续加大《中国共产党统一战线工作条例》学习宣传贯彻落实力度，不断夯实基层统战工作基础，画出最大同心圆，为孟津区高质量发展凝聚人心、汇聚力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 贾萌 栾亦可）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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