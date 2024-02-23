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健全农村产权流转交易体系 大力发展新型农村集体经济
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.29 08:30

　　近日，全省农村产权流转交易规范化建设工作和新型农村集体经济发展培训班在洛举行。

　　省委农办副主任，省农业农村厅党组成员、副厅长孔剑君出席并讲话。市领导楚国剑致辞。

　　会议强调，做好农村产权流转交易规范化建设，是深化农村产权制度改革，畅通城乡要素流动，规范产权流转交易机制，维护农民财产权益的必然要求。要认真落实国家《农村产权流转交易规范化试点工作方案》，把准发展定位，严守底线原则，积极稳妥开展试点工作，加快健全交易体系，拓宽交易品种，完善交易规则，强化监督管理，着力探索形成完善的交易、管理、服务等制度体系。要坚持守正创新、稳中求进，扎实做好政策与改革工作，稳妥推进二轮土地承包到期后再延长30年试点，稳妥推进解决承包地细碎化试点，加强土地经营权流转管理，深化集体产权制度改革，大力发展新型集体经济，为全面推进乡村振兴作出更大贡献。

　　洛阳是国家级农村产权流转交易规范化试点地区。近年，我市全面推进乡村振兴“151”工作举措，建成覆盖市、县、乡、村四级的农村产权交易服务体系，完成产权交易3260笔，交易额18.11亿元，所有行政村(社区)集体经济收入均稳定在10万元以上。

　　会上，洛阳等7个国家级试点地区作典型发言。会议期间，与会代表先后到洛阳农村产权流转交易中心和伊川县农村产权交易中心、城关街道产权交易服务站，实地观摩洛阳经验做法。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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