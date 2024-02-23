规范住宿行业市场行为 营造文明舒适旅游环境

昨日，洛阳市城市民宿行业协会正式成立，并与洛阳市旅游住宿业协会、洛阳市乡村民宿产业发展促进会，以及携程、美团、飞猪等平台联合发布喜迎第41届中国洛阳牡丹文化节倡议书。

昨日，洛阳市城市民宿行业协会正式成立，并与洛阳市旅游住宿业协会、洛阳市乡村民宿产业发展促进会，以及携程、美团、飞猪等平台联合发布喜迎第41届中国洛阳牡丹文化节倡议书。

倡议书指出，要建立完善安全生产内控机制和应急救援制度，确保消防安全、食品安全、财产安全和宾客人身安全；为市民游客提供质价相符、细致周到、有品质、有温度的贴心服务；深挖洛阳文化特色，策划服务产品，讲好洛阳故事，为宾客提供更多的延伸服务；积极开展文明餐桌宣传活动，引导消费者树立文明、健康、理性、绿色的消费理念；坚持依法诚信经营，恪守职业道德，积极做文明旅游的推动者、传播者，营造“健康、文明、安全、舒适”的旅游环境。

洛阳市城市民宿行业协会旨在加强行业自律，促进行业交流与合作，推动洛阳民宿产业规范化、标准化发展。下一步，该协会将利用互联网、大数据等现代信息技术，拓宽洛阳民宿的销售渠道，提高市场占有率；注重培育行业人才，提高专业素养和服务水平；通过“洛阳宿”品牌的打造，推动洛阳民宿行业高质量发展。

市委常委、统战部部长韩治群参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 闫利涛）