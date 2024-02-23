中国钛锆材料及高端装备发展高峰论坛在洛举办

昨日，中国钛锆材料及高端装备发展高峰论坛暨钛锆产业发展与应用中心理事会一届二次会议在洛举办。

昨日，中国钛锆材料及高端装备发展高峰论坛暨钛锆产业发展与应用中心理事会一届二次会议在洛举办。

中国工程院院士何季麟、张平祥，中国科学院院士陈光，中国设备管理协会会长牛昌文，中国爆破器材行业协会会长肖春泉，钛锆产业发展与应用中心理事会理事长、中国船舶七二五所所长王其红等专家学者和行业协会、龙头企业负责人，市委常委、常务副市长张玉杰等出席论坛。

此次论坛由中国设备管理协会钛锆产业发展与应用中心主办，中国船舶七二五所承办，以“大力拓展钛锆材料在高端装备的应用”为主题，搭建产业服务和技术交流平台，助力产业高质量发展。在为期两天的论坛中，与会代表将围绕提升钛锆产业创新能力、促进新技术新工艺新产品推广应用等话题进行深入探讨交流。大家表示，将坚持以国家战略需求为导向，坚持创新驱动发展，深化产业对接协同，加大材料装备“卡脖子”关键核心技术攻关和科技成果转化力度，着力推动钛锆产业迈向高端化、智能化、绿色化，加快培育壮大新质生产力，不断提升产业链供应链韧性和安全水平。

近年，我市坚持以创新为引领，聚焦5大先进制造业集群、17条优势产业链，积极构建现代化产业体系，特别是以中国船舶七二五所为龙头，积极打造钛合金材料创新平台，攻克关键核心技术，推进钛合金装备研制，带动形成了较为完整的产业链条，塑造了整体竞争优势。下一步，我市将坚定不移做大做强钛产业，提供最优服务，营造最佳环境，引导支持更多成果在洛转化、更多人才在洛集聚、更多项目在洛建设，全力打造协同联动、共荣共生的产业生态体系。 （洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 刘强）