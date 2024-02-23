杨骁到栾川县调研产业发展、基层治理等工作

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到栾川县调研产业发展、基层治理等工作，强调要准确把握南部生态发展区功能定位，始终把生态保护放在首要位置，坚持以富民为导向，坚定不移走绿色发展之路，争当践行“两山”理论示范县。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到栾川县调研产业发展、基层治理等工作，强调要准确把握南部生态发展区功能定位，始终把生态保护放在首要位置，坚持以富民为导向，坚定不移走绿色发展之路，争当践行“两山”理论示范县。

天朗气清、山林渐绿。杨骁深入栾川县秋扒乡北沟村食用菌产业基地，白岩寺村乡里中心、古村民宿等地，详细询问花菇生产工艺、产量、品质、收益等情况，实地察看乡里中心建设和豫西民居保护利用工作开展情况。他指出，产业振兴是乡村振兴的重中之重，是实现乡村全面振兴的重要基础。要大力发展特色优势产业，进一步做大规模、拉长链条，切实提升综合效益和竞争力，促进农民增收致富。要保护好传统村落和乡村特色风貌，积极优化村落空间布局，盘活闲置资源，因地制宜发展文旅产业，既留住乡愁古韵，又焕发生机活力。

在栾川县白土镇马庵社区、白土镇司法所等地，杨骁深入调研基层治理工作，并与全国模范人民调解员智成锁进行深入座谈交流。他强调，要深入贯彻习近平法治思想，大力弘扬新时代“枫桥经验”，以先进典型为榜样，创新矛盾纠纷化解方式方法，全力提升调解工作质效，实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、化解在基层。要持续深化“三零”创建，深入推进“三清两建”，充分发挥“三自”组织作用，全面排查化解矛盾纠纷，深化系统治理、源头治理、依法治理，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态，让人民群众充分感受到党和政府的温暖，为现代化洛阳建设营造平安和谐稳定的社会环境。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）