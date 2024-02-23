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同比增长28.9%！洛阳新能源汽车消费驶入“快车道”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.29 08:22

新能源汽车线下热卖

　　近日，市统计局公布2023年全市消费市场“成绩单”。其中，2023年我市汽车类商品消费同比增长6.4%，新能源汽车类消费同比增长28.9%。新能源汽车消费市场呈现一派欣欣向荣的景象。

　　2024年政府工作报告明确提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势”“提振智能网联新能源汽车等大宗消费”。专家预测，随着相关政策进一步细化和落实，新能源汽车市场占有率还将继续扩大。

　　环保又实惠 购买热情高

　　“买新能源汽车环保又划算，充一次电跑六七百公里，上班一个月充两次电就够用了，经济实惠。”近日，在位于瀍河区启明南路附近的某知名品牌汽车4S店内，来提车的市民李峰说道。

　　李峰给记者算了一笔账，以他购买的售价十余万元的新能源汽车为例，算上政策补贴、店里的现金补贴及购置税全免等优惠，相比同价位汽油车，省了好几万元。

　　除了车价低，李峰选择新能源汽车的另一大原因是其行车成本低。作为一名驾龄超15年的老司机，李峰先后开过一辆柴油车和一辆汽油车，“柴油车和汽油车一个月光加油就要花1000多块钱，新能源汽车充一次电才几十块钱，而且不限号，停车费也能减免”。

　　该汽车4S店相关负责人介绍，今年前两个月，该店共售出新能源汽车330台，相比去年同期的270台有较大增幅。记者走访另外几家知名汽车品牌4S店，也得到了相似的回答。

　　配置多样化 销量逐年增

　　记者从市公安局交警支队车辆管理所了解到，2021年、2022年、2023年，我市新能源汽车的保有量分别为53756台、90618台、138529台，办理新车注册登记的新能源汽车分别为25464台、34781台、46441台，新能源汽车销量持续增加。

　　数据显示，在洛阳，受消费者喜欢、市场占有率较高的新能源汽车品牌前五名分别为：比亚迪、五菱、奇瑞、长安和欧拉。其中，比亚迪以36057台的市场占有量，与五菱和奇瑞新能源汽车的占有量总和持平。

　　负责比亚迪洛阳销售的周先生说，比亚迪新能源汽车销售之所以表现良好，主要得益于各类扶持政策及产品综合品质。相比汽油车，新能源汽车确实给用户带来了看得见、摸得着的实惠，在车辆配置上也更加丰富多样。另外，随着国家新能源汽车行业规模的扩大，新能源汽车的造车成本逐步降低，加之行业价格战将更多利润回馈给用户，新能源汽车正成为越来越多年轻人买首辆车的“第一选择”和两辆车家庭的“标配”。

　　政策持续向好 推动高质量发展

　　2023年，我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，产销量连续15年稳居全球第一。其中，新能源汽车市场占有率达到30%以上。专家预测，今年新能源汽车市场占有率有望突破40%。

　　对此，河南科技大学经济学教授席升阳认为，今年的政府工作报告明确鼓励新能源汽车行业发展，随着相关政策的进一步细化和落实，将有助于持续巩固拓展汽车行业稳中向好的发展态势，激发企业创新动力，推动产业高质量发展，新能源汽车消费市场的热度还将持续。同时，随着新能源汽车充电桩、超充站的加速建设，充电问题将逐步从新能源汽车潜在用户的顾虑清单中剔除，这也将大大激发消费者的购买热情。

　　他还建议，相关部门应加强标准法规的制定和执行，使新能源汽车的安全性得到充分保证，更好保障新能源车车主的合法权益。只有建立了严格的标准法规体系，才能有效规范市场。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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