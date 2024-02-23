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注意！洛阳天气短期晴好 4月2日前后有降雨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.03.29 08:18

　　“春风如贵客，一到便繁华。”当下的洛阳，玉兰、樱花、紫叶李、桃花、牡丹等次第开放，一派繁花似锦的景象。

　　我国北方地区农历二月和八月天气不稳定，气温忽高忽低，“二八月，乱穿衣”，大街上出现了“短袖与棉衣同框”的场景。

　　眼下，一股冷空气正在影响我国华北北部、东北等地，暂未受到冷空气影响的华北中南部及以南地区，未来几天基本以回温为主，黄淮、长江中下游一带最高气温或将接近30℃，最低气温在15℃上下，“乱穿衣”的现象又会出现。

　　市气象台根据最新气象资料分析，短期内我市以晴天到多云天气为主，气温较高；4月2日前后，受西南气流和冷空气的共同影响，我市有一次降水天气过程。

　　最近几天天气预报

　　今日：晴天间多云，偏南风3级～4级，阵风6级～7级，气温11℃～28℃。

　　明日：多云间晴天，偏东风3级左右，气温13℃～24℃。

　　3月31日(周日)：晴天转多云，气温11℃～27℃。

　　4月1日(周一)：多云转阴天，部分地区有小雨，气温14℃～23℃。

　　4月2日(周二)：阴天有小雨，气温11℃～17℃。

　　4月3日(周三)：小雨转阴天，气温8℃～14℃。

　　4月4日(周四)：多云间阴天，气温7℃～16℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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