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第41届中国洛阳牡丹文化节线上推介特别节目播出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.28 22:16

全景展现洛城魅力 邀您共赴牡丹之约！
第41届中国洛阳牡丹文化节线上推介特别节目播出

　　青春活力的城市风貌、丰富多彩的文旅活动、惊艳绽放的国色天香……28日10时，第41届中国洛阳牡丹文化节《四月只看洛阳城》线上推介特别节目在抖音、微博、微信等平台同步播出，让广大游客充分领略洛阳文旅特色，共赴一场牡丹之约。

　　“云端”推介向游客发出“邀请函”

　　本次线上推介特别节目围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，聚焦第41届中国洛阳牡丹文化节重点活动，分为《洛阳：不止奔跑》《牡丹花开又逢君》《神都花宴》《古都夜八点》《洛阳城外同样美好》等特色篇章，充分展示“好玩、好看、好吃、潮流”的全景洛阳。

　　河南日报、顶端新闻客户端、大象洛阳、大河报、河南商报、精彩洛阳、洛阳网、洛视频、洛阳晚报、洛阳融媒、老贾播报等媒体的微博、抖音、视频号同步播出了本次线上推介特别节目，总观看人数达360万人次。本次线上推介特别节目联动人民日报、人民网、新华网设置的微博相关话题总阅读量单日超5600万次，参与媒体超200家，其中，话题#洛阳绿色牡丹提前盛开#登上全国热搜榜，话题#洛阳牡丹竟有这么多颜色##洛阳牡丹已就位#登上全国要闻榜高位，话题#公园里开出了心形牡丹##洛阳心形牡丹绽放#冲上总榜实时热点。

　　“隔着屏幕都闻到了花香弥漫，有时间一定要去打卡。”“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。为美丽的洛阳点赞！”“来一场说走就走的旅行吧，目的地——洛阳！”……节目吸引了众多网友点赞留言。

　　第41届中国洛阳牡丹文化节开幕式、“相约神都·漫步花海”沉浸式赏花活动、中国·洛阳剧本娱乐行业盛典、东方博物馆之都奇妙游……

　　本次线上推介特别节目在“云端”向全国网友发出“邀请函”，介绍了第41届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳精心准备的一道道文旅大餐，向观众呈现古都洛阳、文化洛阳、青春洛阳的独特气质。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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