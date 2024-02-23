定制化招聘、“保姆级”服务…… 洛阳首届大学生就业节启动

28日，2024年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动河南站洛阳专场暨“爱上洛阳·留在洛阳”首届大学生就业节启动。

28日，2024年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动河南站洛阳专场暨“爱上洛阳·留在洛阳”首届大学生就业节启动。

活动期间，洛阳将围绕万名大学生留洛计划，组织重点企事业单位到河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等8所本专科院校开展多频次巡回招聘，预计覆盖洛阳5.1万余名2024届毕业生。

定制化招聘，让大学生在洛寻找开启未来的“钥匙”

28日上午9时许，洛阳理工学院(王城校区)鼎元广场人潮涌动，大学生们穿梭在众多招聘企业之间，寻找一把开启未来的“钥匙”。

中信重工机械股份有限公司招聘30名数控机床操作工、凯迈(洛阳)气源有限公司招聘5名研发设计师、河南游盛科技集团有限公司招聘20至30名海外贸易方向管培生……活动现场，623家招聘企业提供6.5万余个岗位，涉及智能装备制造、新材料、文旅文创、生物医药等领域，可满足不同专业学生的求职需求。

“我很喜欢洛阳，希望能留在这里工作、生活。”招聘会现场，南阳籍的应届毕业生常胜将目光聚焦洛阳本土企业，向格力电器(洛阳)有限公司递交了个人简历，“我学的是电气工程及其自动化专业，我有信心。”

招聘企业质量高、对口专业岗位多，其实并非偶然。洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，今年驻洛高校应届毕业生学科门类排名前五的为工学学科、管理学学科、理学学科、艺术学学科、教育学学科，其中工学学科毕业生占毕业生总数的38.93%。

“我们根据学科特点，精准挖掘就业岗位资源，搭建供需平台，堪称定制化招聘。”该负责人介绍，当天的招聘会吸引了多所高校应往届毕业生8000余人次进场，收到2.7万余份简历，4051人达成初步就业意向。