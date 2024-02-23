新安县人大代表述职评议增活力

“青要山镇县乡两级代表共61人，参与述职评议代表55人，平均测评得分93.6分... ...”在新安县人大常委会组织的3月份人大专题工作会议上，青要山镇人大主席周君这样汇报。

“青要山镇县乡两级代表共61人，参与述职评议代表55人，平均测评得分93.6分... ...”在新安县人大常委会组织的3月份人大专题工作会议上，青要山镇人大主席周君这样汇报。

截至3月26日，新安县人大常委会组织的县乡两级人大代表述职评议活动告一段落，全县11个镇和县直代表团共组织680余名代表参与了两级人大代表向选区选民述职活动。述一述，亮一亮，评一评，比一比，“亮身份、亮职责、亮承诺、亮业绩，树形象”“四亮一树”活动是近年来新安县人大常委会持续开展的活动。

今年2月，县人大常委会对《新安县人民代表大会代表履职考评暂行办法》进行了优化调整，制定了《新安县人民代表大会代表履职积分管理办法》，立足于促进代表高效依法履职，增强代表履职责任感，建立健全代表履职激励机制，充分发挥代表主体作用，按照“可量化、可操作、可检验”的原则，制定代表履职量化考核体系，对代表参加会议期间工作、闭会期间的活动、履职学习、向原选区选民报告履职情况、遵守法律法规等方面进行了量化考核。考核采取自评和代表小组复评相结合的方式进行，实行正向加分、负向减分，让代表们明白做什么、怎么做，使代表履职情况可查可考。

2020年来，新安县人大常委会就不断强化代表履职管理，对代表履职进行量化考核，健全考核机制，注重结果运用，实现了代表从“要我履职”向“我要履职”的转变。半年联评、全年总评，让代表“答卷成色”接受选民“阅卷评价”，并把代表履职考评工作与代表退出机制挂钩，充分发挥评价杠杆的监督推动作用，约束和规范代表的履职行为，不断激发代表的履职活力。(辛安吉)