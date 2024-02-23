新安人大：代表述使命亮“答卷” 选民评“担当”促履职

为进一步强化选区选民对人大代表的监督，增强人大代表履行代表职务的使命感和责任感，推动县、乡两级人大代表在任期内向选区选民述职工作的有效开展，今年3月份，新安县人大常委会组织开展了县乡两级人大代表向原选区选民述职评议活动。

为进一步强化选区选民对人大代表的监督，增强人大代表履行代表职务的使命感和责任感，推动县、乡两级人大代表在任期内向选区选民述职工作的有效开展，今年3月份，新安县人大常委会组织开展了县乡两级人大代表向原选区选民述职评议活动。

现场述职亮“答卷”

“感谢群众对我的信任，我非常珍惜这份荣誉，过去一年，我积极参加各项履职活动23次，全年共提交6篇建议。”在新安县铁门镇庙头选区县人大代表韩世超这样陈述履职情况道。

“前年村民冯华山想发展生猪及肉羊养殖，缺乏资金，我立即联系县农业银行，为其办理贷款10万元，春节期间又联系朋友帮助销售猪肉、羊肉。这两年冯华山一家年收入持续增加，四口之家，日子过的稳稳当当。”五头镇人大代表、亮坪村党支部书记刘峰说道。

新安县县乡两级千余名代表，在全县300余个选区现场分别进行述职。述职前，代表们进村(社区)入户，走访选民、征求意见，从自觉坚持党的领导、遵守宪法法律法规、为人民群众办实事、廉洁自律等方面，认真总结了成绩，又查找了问题，并对今后更好发挥代表作用、联系服务好广大选民群众进行表态发言。

新安县人大常委会领导带队分别到分包乡镇参加述职活动，要求代表们要以这次述职评议为契机，勤于总结，加强学习提升能力，时刻不忘代表身份，善于联系群众汇聚民意。进一步强化责任意识、为民意识、自律意识，积极建言献策，充分发挥模范带头作用，自觉把准“人大站位”、展现“人大担当”、彰显“人大作为”、树好“人大形象”，积极投身产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅文创等重点工作，以优异的成绩来展现新人大代表的担当与风采。

群众投票评“担当”

代表工作中不中，选民群众说了算。述职现场，针对代表工作是否到位、履职有没有带好头，在场选民以无记名投票方式，按照满意、基本满意和不满意三个等次当场对代表进行了测评，并现场公布测评结果。不满意票超过60%的，由镇人大主席(街道人大工委主任)进行诫勉谈话；不满意票超过80%的，由镇人大主席(街道人大工委主任)劝其辞去代表职务。同时，测评结果也作为代表评先和推荐下届人大代表候选人的重要依据。

选民王春艳说：“此次活动拉近了我们与人大代表之间的距离，通过听取代表述职，我们感受到代表们为我们做了很多实事，解决了很多实际问题，我们都非常满意。”选民们对述职代表履职成效给予了充分肯定，希望人大代表能继续保持同选民的密切联系，集中民意、汇聚民声，当好群众的“代言人”，做好选民的“传声筒”。

述职评议后，与会人大代表向选民群众作出庄严承诺，将以此次述职评议作为新起点，虚心接受选民代表的意见和建议，将继续主动作为，依法履职，用实际行动维护民主权益、服务经济社会发展、展现新时代人大代表的风采。

代表们纷纷表示，在今后的工作中将立足本职工作，充分发挥代表带头作用，继续坚持以民生需求为导向，多深入群众更好地听民声、汇民意、集民智，当好为民服务的“贴心人”，不断提高自身综合素质和履职能力，以实际行动践行“人民选我当代表，我当代表为人民”的初衷使命。(许鹏)