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洛阳交警发布2024年清明假期出行提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.03.28 17:31

　　今日，“洛阳交警”发布2024年清明节期间全市道路交通流量预判和分流绕行方案。具体内容如下：

　　放假安排

　　4月4日至6日放假调休，共3天。4月7日(星期日)上班。

　　清明期间高速公路免费

　　免费时间：4月4日0时—4月6日24时(7座以下小型车辆)。

　　交通流预判

　　清明假期是公众祭扫、踏青赏花的传统假期，也是春节假期后首个小长假，市民出游意愿较高，预计我市将迎来公众短途出游高峰。根据往年经验，我市各重点赏花景区均是群众出游的热点。

　　清明假期交通特点

　　1.清明期间，市民群众祭扫活动主要分布在市区北部的洛阳殡仪馆、洛阳烈士陵园、洛阳北邙公墓、洛阳宝山陵园、洛阳邙山公墓、洛阳凤凰公墓、盘龙陵园、盘龙冢森林陵园及龙门地区的洛阳万寿山公墓等9处公墓区。邙岭大道周边各主要路口届时将出现扫墓交通流和出游交通流叠加情况，预计将形成较大高峰。

　　以上多在邙岭大道周边，建议群众错峰出行，提前安排时间前往，规范行车停车，遇堵塞时请排队等待，听从现场交警指挥，切勿强行加塞、逆行、乱停乱放。

　　2.清明假期期间，我市将迎来春节假期后首轮游客出游高峰，预计各旅游景区、商圈周边道路流量将明显增大，建议市民和游客驾车出行前提前规划线路，提倡多乘坐地铁、公交、单车等公共交通工具前往。

　　3.清明假期期间，预计高速公路、县区道路交通流将大幅增加，特别是前往老君山、重渡沟、白云山、黛眉山等景区的车辆会迅猛增加，易发生交通拥堵，遇有阴雨天气道路湿滑，易发生交通事故。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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