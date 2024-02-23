2023年度省市级文明诚信市场和商户推荐评选开始

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，2023年度省市级文明诚信市场和文明诚信商户推荐评选已经开始。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，2023年度省市级文明诚信市场和文明诚信商户推荐评选已经开始。

具体的推荐条件为：在洛阳市境内注册经营(申报市级文明诚信市场、商户需经营满2年及以上，申报省级文明诚信市场、商户需经营满3年及以上)，证照齐全、守法经营，在当地文明诚信经营创建活动中表现突出，在社会上有良好口碑、群众满意度高的各类市场、商户。被推荐的市场、商户经营范围应与人民群众生活关系密切。

推荐程序分为自评申报、逐级推荐和公示环节。2024年3月底前，凡具备推荐资格的市场、商户按照创建标准开展自评，按隶属关系自愿、如实申报，向所在县区市场监管局递交《洛阳市文明诚信市场申报表》《洛阳市文明诚信商户申报表》及营业执照复印件。

2024年4月开始，按照属地管理和“谁推荐、谁负责”的原则，各县区市场监管局会同辖区文明办进行资格审查、实地考察，在审查考察合格的基础上进行为期七天以上的公示，接受群众的评议和监督。其中，2022年度、2023年上半年度被评为市级文明诚信市场、商户的不再推荐。2021年度、2022年度被评选为省级文明诚信市场、商户的不再推荐。

2024年4月30日前，洛阳市市场监管局会同洛阳市文明办按照标准对各县区推荐的申创市场、商户进行审核，并在征询发展改革委、商务、公安、税务等部门意见后，对拟表彰市级文明诚信市场、商户名单予以社会公示，对经审核、公示无异议的市场、商户发文通报表彰，并择优推荐申创省级文明诚信市场、商户。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)