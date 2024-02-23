洛阳启动2024年度中原学者工作站申报

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳即日起启动2024年度中原学者工作站申报工作。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，洛阳即日起启动2024年度中原学者工作站申报工作。

中原学者工作站是以省内企事业单位为依托，以产业转型升级和科技创新需求为导向，以中原学者及其团队为技术支撑，以提高依托单位科技创新能力和核心竞争力为目的的重要科技创新平台。

申请建站单位应满足《中原学者工作站管理办法(试行)》中第七条规定的有关申请条件和要求。进站中原学者年龄一般不超过65周岁，今年每位中原学者新进站数量原则上不超过1个，每位中原学者进站总数原则上不超过3个。

今年申报工作常年受理、分批评估。各申请建站单位须认真填写申报书，递交至洛阳市科技局审核盖章后报送。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）