古今辉映牡丹图，推陈出新洛阳花！寇兴耀写意牡丹百品展即将开展

牡丹雍容繁丽、国色天香，象征着富贵美满，自唐代起就被赋予“花王”地位。牡丹文化，成为中华民族社会生活和文化艺术的重要组成部分，更是花城洛阳的亮丽名片。

《李园春》

牡丹雍容繁丽、国色天香，象征着富贵美满，自唐代起就被赋予“花王”地位。牡丹文化，成为中华民族社会生活和文化艺术的重要组成部分，更是花城洛阳的亮丽名片。

牡丹从兴起于大唐到鼎盛于两宋，备受人们喜爱，画家们用不同技法、不同题材表现牡丹之美，却未有人从突出牡丹不同品种特点的角度去表现牡丹的千姿百态。直到清代，才出现了两部为牡丹画像的作品，一部是康熙年间的宫廷画师蒋廷锡创作的《百种牡丹谱》，另外一部是创作于光绪年间的《牡丹谱图》。此后，再无画家从解读牡丹品种的视角关注牡丹的发展。

《金阁》

寇兴耀先生出生于“老城寇家”，受勤奋自勉、厚德笃行的家风影响和书香门第的文化熏陶，他深得书画艺术的精髓。参加工作后，从教书育人到媒体编辑，深耕细作，成绩斐然。工作之余勤习写作、书画、摄影、篆刻，退休后更是痴迷牡丹画创作。为准确表现牡丹的特点，他长期在牡丹园圃中留心观察、认真写生，从牡丹萌芽、显蕾、大小风铃期到圆桃、开花、结果，随着春去春回陪着牡丹花开花落，了解牡丹不同花型演化方式，掌握牡丹的栽培简史、生物学特性等，努力将自己积淀成为一名牡丹专家。他从1300多个牡丹品种中，精心挑选100个带有不同历史背景和文化属性的代表性品种，探索挥毫，历时三载，完成巨作《写意牡丹百品》。躬行践履终不辍，精雕细琢始玉成。

寇兴耀先生的《写意牡丹百品》，是用牡丹学者的丰厚知识储备、媒体人的多维思想和画家创意技法叠加的呈现，挖掘百种牡丹的形态之美、品格之美、意趣之美、文化之美，可谓集写意牡丹绘画技法、牡丹品种谱记、牡丹文化科普于一身的国画艺术范本。

寇兴耀先生精挑细选的100个牡丹品种，表现了牡丹9大色系之美，红色、粉色、黄色、白色、黑色、绿色、蓝色、紫色、复色，花色之全、代表性之强古今作品尚未有见。此外，画家借助于扎实的写生基础对牡丹10种花型进行传神再现，如单瓣型代表性品种“华夏多娇”、荷花型“黑花魁”、菊花型“嫦娥奔月”、蔷薇型“清照四品”、托桂型“鹦鹉戏梅”、金环型“擎天粉”、皇冠型“紫晶之恋”、绣球型“春柳”、千层台阁型“贵妃插翠”、楼子台阁型“春归华屋”等。如此系统地把牡丹典型花型进行艺术形象展示实为难得和仅见。

《二乔》 本组图片选自《写意牡丹百品》

寇兴耀先生还对牡丹画创作技法推陈出新，有设色、有白描，有点染、有烘托，有折枝、有全景，用宏观视野展现百种牡丹的不同形成背景、文化特点，用微观视觉描绘牡丹的生存环境、团簇关系、不同时段的状态、阴晴风雨的影响，因花施法，力避雷同，凸显写意牡丹画外在的恣意张扬和内在的高洁精神的表达。他创新的“云水牡丹”表现方法，于云气氤氲缥缈中、水韵烟波润泽间，层层牡丹楚楚谡谡、郁郁无穷。以小见大，以少盈多，虚虚实实，分寸之间彰显牡丹万千气象，一派富丽堂皇的盛世繁华。“云水牡丹”把观者从折枝花卉的案前情趣，带至园圃花海，于无际的花潮涌动中陶醉遐想。

洛阳市文联主办的“寇兴耀写意牡丹百品展”，将于3月30日至4月23日在洛阳市图书馆二楼首展，4月26日至5月5日移至洛阳市美术馆三楼展出。这是一位老洛阳人、老报人以强烈的主人翁情怀，深情“讲好洛阳故事”。作为牡丹科研人，预祝这场艺术科普出彩，并祝寇先生笔墨常新，佳作不断！(马会萍)