洛阳下月起将实现公交地铁“一码通乘”

28日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳市4月开始将实现公交地铁“一码通乘”。

28日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳市4月开始将实现公交地铁“一码通乘”。

随着移动支付的普及，二维码扫码乘车已全面覆盖至洛阳市公共交通出行领域。为了更好地满足乘客出行需求，提升公共交通服务质量，洛阳市轨道交通集团积极行动，打通地铁与公交支付系统，利用“洛易行”App统一了公交与地铁乘车二维码。4月起该功能将正式上线，届时可实现同一软件内二维码扫码乘车的无缝切换。

在今年牡丹文化节来临之际，洛阳市轨道交通集团还联合洛阳市公交集团，推出第41届牡丹文化节“公交地铁出行通票”，并设三类票种，分别是9.9元一日通票、18.9元两日通票、27元三日通票。2024年4月1日至5月4日期间，乘客可通过“洛易行”App购买“公交地铁出行通票”，刷码即可乘坐全市公交与地铁。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）