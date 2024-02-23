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新伊大街公交专用道利用率低，是否可以调整？洛阳市公安局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.03.28 10:42

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新伊大街上下班高峰期，公交车道没车，其他车道拥堵严重。该路段公交车线路本就少，且都是半小时以上一趟车，这种情况设置公交专用道合理吗？

　　市公安局回复：针对您反映的问题，新伊大街公交专用道公交车车次少，设置公交专用道是否合理。前期我们也接到了类似的诉求，同时我们也进行了实地观察，确实新伊大街公交车只有三趟，早晚高峰通过的公交车趟数也特别少，同时早晚高峰压力大。我们下一步将向相关部门和公交公司进行建议，建议能否将新伊大街全线的公交专用道取消，或者设置更合理，增加新伊大街全线通行效率，减少拥堵现象。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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