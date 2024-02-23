28日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，4月1日至5月5日，洛阳地铁将在重点时段延长运营时间，保障洛阳牡丹文化节期间及清明、五一假期市民、游客便捷出行。

28日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，4月1日至5月5日，洛阳地铁将在重点时段延长运营时间，保障洛阳牡丹文化节期间及清明、五一假期市民、游客便捷出行。

洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，4月的每周五至周日(12日至14日、19日至21日、26日至27日)，清明节(4月4日至6日)、五一劳动节(5月1日至5日)及两个小长假节前一天(4月3日、30日)运营时间都将延长一小时。

调整后运营时间为6:30—23:30，最小时间间隔为6分钟，其余时段运营时间及行车间隔不变。

节日期间，临近旅游景区、交通枢纽、主要商圈的车站客流较大，请乘客合理规划出行时间，如遇排队请听从工作人员的指引。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）