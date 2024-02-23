事业编制！瀍河区公开招聘事业单位工作人员20人

昨日，瀍河区发布《2024年瀍河回族区公开招聘事业单位工作人员实施方案》，将面向社会招聘事业单位工作人员20名。

昨日，瀍河区发布《2024年瀍河回族区公开招聘事业单位工作人员实施方案》，将面向社会招聘事业单位工作人员20名。具体内容如下：

招聘职位

招聘对象和条件

1.年龄要求：本科学历年龄在1989年1月1日(含)及以后出生；硕士研究生学历年龄在1984年1月1日(含)及以后出生，博士研究生或副高级职称以上专业技术人才可放宽至1979年1月1日(含)以后出生。

2.2017年起，由国家统一下达招生计划的非全日制硕士研究生学历、学位证书，同全日制硕士研究生具有同等法律地位和相同效力。

报名办法

采取考生个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名。每人只能报考一个职位。考生于2024年4月8日9:00至2024年4月10日17:00登录报名系统(http://apply.lyrcrs.com/198/login.aspx)填报相关信息。

政策咨询电话：0379—63994866

报名系统技术支持电话：0379-69981168

具体内容详见>>>《2024年瀍河回族区公开招聘事业单位工作人员实施方案》

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